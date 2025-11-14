¿Qué dice el Ejecutivo sobre nuevos feriados para fin de año?

Tras múltiples críticas de varios sectores, el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Villate respondió sobre los posibles feriados nuevos por las fiestas de fin de año.

“Realmente, ni se está tocando todavía el punto relacionado con eso dentro del Ejecutivo”, aseguró en ABC Cardinal esta mañana. Aseguró que solo se tiene actualmente previsto el cumplimiento de los feriados decretados para este año y nada más.

“Vamos a ver con el Presidente; es una decisión que exclusivamente le atañe a él, pero ni siquiera se ha mencionado ese tema”, recalcó.

Sobre las críticas, dijo que dentro de Presidencia el asesor de Economía va a presentar probablemente los números relacionados con los beneficios de los feriados extendidos, para tenerlos en cuenta.

No se descartan los nuevos feriados

“Son muy beneficiosos en relación a lo que mueve el turismo, en general. En particular, el 26 es un día que queda encajonado entre los feriados y el fin de semana y creería que podría ser, pero vamos a hacer los análisis con el equipo económico”, admitió en otro momento.

Señaló que a su parecer no consideraría de la misma manera el 2 de enero, pues es “el otro año”, pero que será una definición del equipo presidencial.

Con respecto a cuándo se podría tener algo oficial, aseguró que será antes de diciembre para que la ciudadanía pueda organizar sus actividades.