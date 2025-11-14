Carapeguá: baches causan accidente y dejan a motociclista lesionada

La víctima del accidente fue identificada como Diana Báez (21), residente de la compañía Isla Ybaté, quien se desplazaba en su motocicleta en dirección al casco urbano de Carapeguá.

Al llegar en inmediaciones de las viviendas Primero de Marzo, se encontró con un profundo bache, no pudo evitarlo debido a la presencia de otro vehículo que circulaba en sentido contrario. Tras el impacto, Báez perdió el control de su moto y cayó a un costado de la ruta.

A lo largo de todo el acceso, motociclistas y automovilistas se encuentran con profundos baches que deben esquivar para evitar dañar sus cubiertas. Muchas veces, al no poder sortearlos, se producen accidentes

Efectivos policiales de la zona y bomberos voluntarios de Carapeguá acudieron rápidamente al lugar del accidente. Tras brindarle los primeros auxilios a la joven, la trasladaron al Hospital Distrital local.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El director del hospital, Alcides Ochoa, informó que Diana Báez presenta “traumatismo de partes blandas con herida en labio superior y rodilla”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, agregó: “Ahora se va a realizar tomografía de cráneo más que nada por precaución, la misma se encuentra estable sin necesidad de derivación a otro hospital”.

Lea más: Gobierno inaugura asfaltado de ruta que une Carapeguá con Nueva Italia

Los lugareños reclaman que hace 8 años que fue inaugurado dicho tramo de 32 kilómetros de asfaltado y presente varios peligros baches que no son reparados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Lea más: Piden que el MOPC atienda reclamo sobre acceso Carapeguá-Nueva Italia

Ante dicha situación urge de que las autoridades tomen medidas para garantizar la seguridad vial de los conductores.