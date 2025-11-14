Nacionales
14 de noviembre de 2025 - 13:38

Carapeguá: baches causan accidente y dejan a motociclista lesionada

Un bache provoca un accidente de motociclista en Carapeguá.
CARAPEGUÁ, Departamento Paraguarí. Un profundo bache en el acceso que conecta Nueva Italia con Carapeguá fue la causa de un accidente que dejó a una motociclista con lesiones. El incidente se produjo esta mañana en la compañía Isla Ybaté de este distrito, cuando la víctima intentó esquivar el obstáculo en la vía.

Por Emilce Ramírez

La víctima del accidente fue identificada como Diana Báez (21), residente de la compañía Isla Ybaté, quien se desplazaba en su motocicleta en dirección al casco urbano de Carapeguá.

Las autoridades no se preocupan por reparar los baches que presenta el acceso Carapeguá–Nueva Italia.
Al llegar en inmediaciones de las viviendas Primero de Marzo, se encontró con un profundo bache, no pudo evitarlo debido a la presencia de otro vehículo que circulaba en sentido contrario. Tras el impacto, Báez perdió el control de su moto y cayó a un costado de la ruta.

A lo largo de todo el acceso, motociclistas y automovilistas se encuentran con profundos baches que deben esquivar para evitar dañar sus cubiertas. Muchas veces, al no poder sortearlos, se producen accidentes

Efectivos policiales de la zona y bomberos voluntarios de Carapeguá acudieron rápidamente al lugar del accidente. Tras brindarle los primeros auxilios a la joven, la trasladaron al Hospital Distrital local.

El director del hospital, Alcides Ochoa, informó que Diana Báez presenta “traumatismo de partes blandas con herida en labio superior y rodilla”.

Además, agregó: “Ahora se va a realizar tomografía de cráneo más que nada por precaución, la misma se encuentra estable sin necesidad de derivación a otro hospital”.

La accidentada fue asistida por bomberos voluntarios y trasladada al Hospital Distrital de Carapeguá.
Los lugareños reclaman que hace 8 años que fue inaugurado dicho tramo de 32 kilómetros de asfaltado y presente varios peligros baches que no son reparados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

El tramo Carapeguá–Nueva Italia, inaugurado en 2017, presenta actualmente varios cráteres
Ante dicha situación urge de que las autoridades tomen medidas para garantizar la seguridad vial de los conductores.