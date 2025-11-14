Concurso docente: MEC anunció nuevas fechas para Caazapá

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), anunció nuevas fechas para el examen del concurso público de oposición, para acceder a un lugar en el Banco de Datos de Educadores Elegibles (BDEE).

La última prueba se había realizado en el departamento de San Pedro (norte), el 29 de octubre con la participación de más de 1.000 profesores. Como se viene dando en casi todas las zonas, el 80% de los profesores se aplazó en la prueba escrita.

Estas nuevas fechas se dan luego de suspenderse los tests, debido a encontrarse graves evidencias de fraude y que afectó a por lo menos dos de estas seis sedes: San Pedro (Sur), Cordillera, Guairá, Paraguarí, Misiones y Canindeyú.

Luego de la suspensión, se modificaron todas las fechas de las pruebas, como es el caso del departamento de Caazapá, donde debieron rendir el 17 de setiembre.

Nuevas fechas

Por la suspensión, los exámenes en Caazapá, fueron anunciados para el miércoles 19 y jueves 20 de noviembre de la próxima semana, distribuidos en dos sedes, durante dos turnos el primer día y un solo turno en la segunda jornada.

El horario de acreditación para el turno mañana será a partir de las 07:30 horas y para el turno tarde a partir de las 13:30 horas.

Los postulantes deberán portar solamente cédula de identidad y bolígrafo negro; no se admitirá el ingreso de carteras, teléfonos celulares o algún otro dispositivo inteligente, además de otros útiles que no sean los mencionados, según informaron desde de la Dirección General de Gestión y Desarrollo del Personal del MEC.