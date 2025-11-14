Denuncian a jueza de paz por presunto tráfico de influencias y asociación criminal

La jueza de paz de Desmochados, Reinalda Candia Trangoni, quien también interinaba en el Juzgado de Paz de Isla Umbú, fue denunciada penalmente por supuesto hecho de tráfico de influencias y asociación criminal.

La acusación sostiene que la magistrada habría actuado de manera irregular en un proceso en el que supuestamente litigaba su propio hijo, el abogado Cristian Montañez Candia, quien también ejerce funciones como oficial de justicia según los registros de la página de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La denuncia fue presentada por Ruth del Pilar Acuña, quien acudió al Ministerio Público alegando que la jueza tramitó un interdicto de recobrar la posesión a favor de un ciudadano que supuestamente contrató como representante legal al hijo de la magistrada.

De acuerdo con la denunciante, la jueza Reinalda Candia habría dado curso al pedido pese al evidente conflicto de intereses, lo que según la defensa constituye una transgresión directa a lo establecido en el artículo 20 del Código Procesal Civil, que obliga a los jueces a inhibirse cuando exista parentesco en primer grado con una de las partes.

El defensor de Ruth del Pilar Acuña, abogado Éver Paredes, sostuvo que la magistrada debió apartarse del caso desde el inicio, pero no lo hizo.

Indicó que fue recusada, pero el juez de primera instancia Félix María Muzachi la confirmó en el cargo.

Paredes explicó que volvió a presentar una recusación con nuevas pruebas documentales, que esta vez recayó en el juzgado a cargo de Mónica Martínez, en General Díaz, quien rechazó el pedido y remitió nuevamente el expediente a Primera Instancia, que otra vez ratificó a la jueza.

“La irregularidad está desde el comienzo, porque ella aceptó intervenir en un proceso donde su propio hijo es parte interesada. La ley no solo establece causales, sino que obliga a inhibirse”, afirmó Paredes.

El abogado también señaló que, tras las recusaciones, fue notificado de la apertura de un sumario administrativo en su contra, supuestamente promovido por la propia jueza, lo cual, a su criterio, demuestra que la magistrada “no vio con buenos ojos” las acciones legales emprendidas y actuó como si la defensa representara “una amenaza”.

Asimismo, acusó que dentro del Poder Judicial existen jueces investigados por la “mafia de los pagarés” y que varias personas les acercaron documentos que vincularían a la magistrada denunciada con prácticas similares.

“Presentamos la denuncia penal con todas las pruebas documentales, pero evidentemente la jueza tiene un padrino político que la sostiene dentro del Poder Judicial; de otra forma no se explica”, agregó el abogado.

Desde esta corresponsalía intentamos comunicarnos con la jueza Reinalda Candia Trangoni a los números de celular 0975 775 8XX y 0982 443 6XX, pero no obtuvimos respuesta. En su despacho de Desmochados informaron que la jueza se encuentra de vacaciones. Estamos abiertos en caso de que desee dar su versión.