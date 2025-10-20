Abogado denuncia que juzgado allanado en caso mafia de los pagarés lo convirtió en “gerente”

A través de una presentación realizada ante la Oficina de Denuncias de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el abogado Marcos García denunció el uso indebido de su nombre en un caso presumiblemente vinculado con la mafia de los pagarés y solicitó su exclusión del mismo.

Se trata del juicio “Bristol SA. c/ Miguel Angel Caballero s/ acción preparatoria de juicio ejecutivo”, N° 385/2024, en el que ha sido incluido de manera irregular.

El letrado explica que el 18 de setiembre pasado, un oficial de justicia se presentó en su domicilio para notificarle de un oficio emanado del juzgado de Paz de San Roque en el marco de la acción mencionada el 21 de setiembre de 2024, que su hermana recibió de buena fe.

Lea más: Mafia de los pagarés: son 61 los acusados por Fiscalía por “torcer el derecho”

Oficio de embargo en caso supuestamente vinculado a la mafia de los pagarés

El oficio en cuestión informaba que el Juzgado ha decretado el embargo ejecutivo sobre ”la cuarta parte del sueldo, comisión, porcentaje o cualquier otro emolumento que perciba el demandado Miguel Angel Caballero (...) en su carácter de funcionario de Marcos Anotonio Romero García, hasta cubrir la suma de G. 1.548.000 más la de G. 154.800, en concpeto de gastos de justicia".

“Ese mismo día, en horas de la tarde, al volver a mi domicilio, me entero de dicha notificación y grande fue mi sorpresa al leer el contenido del mismo. En primer lugar, el encabezado va dirigido al gerente Marcos Anotonio Romero García, siendo mi domicilio una vivienda particular y mi nombre correcto es Marcos Antonio García Romero, de profesión abogado independiente”, señala el denunciante, que se identifica con su número de cédula de identidad y su matrícula,

Lea más: “Mafia de pagarés”: Fiscalía pide juicio oral para cuatro jueces de Paz

“No conozco al demandado Miguel Angel Caballero mencionado en dicho oficio, mucho menos tengo una relación laboral con el mismo”, precisa el profesional,que presentó también captura de fotos de la cámara de seguridad de la residencia, donde se puede verificar la fecha y la hora en que se realizó la notificación.

Abogado pide investigación a la Corte Suprema de Justicia

En una nota presentada ante el juzgado de Paz de San Roque, García comunica la devolución del oficio, y solicita que se disponga su exclusión total del mencionado juicio, por no tener ningún tipo de vinculación con la partes involucradas.

El letrado comentó que incluso solicitó enm más de una ocasión ver el expediente, para tratar de entender cómo su nombre y su dirección fueron incluidos, pero en el juzgado dijeron que no lo encontraban.

Lea más: Mafia de los pagarés: dinero en cajas de zapato a la casa de jueza y al Juzgado

Asimismo, García hizo otra presentación ante la Oficina de Quejas y Denuncias de la Corte Suprema de Justicia para la realización de la investigación correspondiente.

Hay más de 60 acusados por el caso mafia de los pagarés

El 10 de febrero, cinco juzgados de Paz de la capital -Juzgados de Paz de San Roque, La Encarnación, La Catedral primer y segundo turno y La Recoleta- fueron allanados en forma simultánea.

Actualmente, se encuentran en estudio acusaciones presentadas el 24 de setiembre pasado en contra de 67 personas, entre ellas juezas y exjueces de cinco juzgados de Paz de la capital, actuarios, ujieres, oficiales de justicia y abogados representantes de empresas crediticias.

La extitular del juzgado de San Roque, Liliana González de Bristot es una de las acusadas, junto con varios funcionarios, oficiales de jusitica y abogados.