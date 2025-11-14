EBA ya se alista para recibir a hinchas durante la final de la Copa Sudamericana

En la Estación de Buses de Asunción (EBA) ya se están realizando las diligencias correspondientes, con miras a la final de la Copa Sudamericana que se disputará en Asunción el próximo 22 de noviembre entre Lanús y Atlético Mineiro.

Teniendo en cuenta las finales anteriores que se disputaron en nuestra capital, se espera que pasen entre 3.000 y 5.000 personas por dicha terminal.

Para los días previos a la disputa de la final, se tiene previsto el refuerzo de personales en cuanto a la seguridad, limpieza y logística, para tratar de que el paso de los hinchas se realice con mayor celeridad.

“Estamos queriendo traer también lo que es la parte cultural, para dar una buena bienvenida a nuestros hermanos extranjeros”, comentó Lourdes Ucedo, Directora de la Estación de Buses.

Como antecedente, comentó que se suele dar el caso que, por culpa de los festejos, los hinchas pierden sus buses, los cuales tienen previsto salir una vez finalizado el encuentro.

“Estamos preparados para este y todo tipo de acontecimiento. Tenemos un plan A, otro B y hasta uno C, como corresponde”, remarcó Ucedo.

Festividades locales

Teniendo en cuenta que se acercan tres fechas en las cuales la Estación de Buses es muy concurrida, la directora comentó que ya comenzaron las primeras mesas de trabajo.

“Ayer realizamos la primera mesa de trabajo con varias instituciones, teniendo en cuenta que luego tenemos las festividades por Caacupé, Navidad y Año Nuevo, fechas donde siempre tenemos mucha concurrencia de gente”, subrayó.

“El año pasado, 645.000 personas pasaron por acá entre Navidad y Año nuevo, algo que se podría multiplicar en caso de que se confirmen los feriados del 26 de diciembre y el 2 de enero", concluyó.