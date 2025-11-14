Quindy: polémico giro en denuncia de abuso sexual en niños

En este hecho de presunto abuso sexual en niños está involucrado el docente Nemelio Ramón Méndez Galván, quien fue denunciado por la directora de una escuela de este distrito por el presunto manoseo a una alumna de 10 años.

La resolución del Leonardo Cáceres detalla la orden de detención preventiva contra el docente Méndez Galván, basada en los elementos primarios de la investigación que apuntaban a la existencia del delito y a su presunta participación en el hecho punible.

Lea más: Piden nulidad de imputación y recusan a jueza en caso de supuesto abuso sexual en Quiindy

Según la denuncia original, realizada por la madre, su hija declaró que el profesor la había hecho sentar en su pierna junto a otra compañera y que posteriormente la tocaba en su “parte íntima” en repetidas ocasiones.

La niña supuestamente habría comentado el hecho a su madre, quien decidió trasladarla a otra institución educativa dentro del casco urbano. En la nueva escuela, la menor había mostrado cambios drásticos en su comportamiento, incluyendo la pérdida de apetito, llegando incluso a desvanecerse en una ocasión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La menor también relató lo ocurrido a las coordinadoras de la escuela donde comenzó a asistir, por lo que fue la directora quien presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Imputación, pedido de prisión y retractación

El fiscal Cáceres imputó al profesor y solicitó a la jueza Ramona Melgarejo que dicte prisión preventiva y declare su rebeldía.

La defensa del detenido, integrada por los abogados Guido Cristaldo y María Paz Galván, presentó un incidente de nulidad, mediante el cual la jueza Melgarejo hizo lugar al pedido de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público.

En ese transcurso, la defensa técnica del procesado recusó al fiscal Cáceres y la causa pasó a cargo del fiscal de la Unidad Penal de Carapeguá, Alcides Espínola.

En la unidad fiscal de Espínola, la madre se retractó atendiendo a que la niña tuvo una entrevista con la psicóloga del Ministerio Público, donde supuestamente la menor relató que mintió con relación al docente, y que lo hizo en represalia porque él la había regañado por tener un novio en la escuela.

Ante el resultado del informe psicológico, el educador, quien se encontraba prófugo, se entregó en la Comisaría local y fue puesto a disposición del Juzgado de Quiindy, ahora a cargo del Juez de Garantía local, Guillermo Ortega.

El fiscal Espínola explicó que, al retractarse la madre y con la declaración de la niña, quien admitió haber mentido, solicitó para el docente arresto domiciliario. El juez Ortega se allanó al pedido fiscal y brindó una medida especial para que el docente pueda desplazarse a su lugar de trabajo de 06:00 a 19:00.

Lea más: En 5 meses casos de abuso en niños casi igualan a registrados en el 2024

Víctima será sometida a cámara Gesell

El fiscal Espínola manifestó que el docente sigue ligado a la causa, y que ahora está solicitando que la víctima sea convocada a la Cámara Gesell, cuyo resultado determinará la decisión que tomará con el docente mientras dure la investigación.

El docente fue removido de la institución donde habría ocurrido el hecho y está cumpliendo funciones en la supervisión local.

El juez Ortega aclaró que actuó conforme al pedido del Ministerio Público y que las diligencias de investigación corresponden al fiscal de la causa.

Este giro en el caso ha generado un profundo malestar entre los docentes de este distrito, quienes exigen una investigación exhaustiva para esclarecer la verdad detrás de la denuncia y su posterior retractación.

Piden que se esclarezcan algunas dudas sobre las circunstancias que llevaron a la niña a retractarse, la posible presión ejercida sobre la familia y la necesidad de garantizar la protección de los menores en el ámbito educativo.