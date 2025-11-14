Tribunal desestima millonaria demanda por indemnización contra el Estado

En el año 2016, varios militares solicitaron cifras multimillonarias al Estado, en concepto de resarcimiento, por la supuesta frustración de sus carreras profesionales, debido a posibles arbitrariedades a la hora de los ascensos y pases a retiro.

Algunos de los casos son del contralmirante Augusto Lovera Cañete y del general Carlos Líder Leguizamón, quienes piden 3.500 millones y 3.200 millones de guaraníes, respectivamente, por daños al haber sido pasados a retiro a fines del 2012, supuestamente, en violación a leyes militares.

Lovera y Leguizamón, en su demanda civil, exigieron el millonario resarcimiento al expresidente Federico Franco -quien estuvo defendido por el abogado Christian Almada Royg- y a los exmiembros de la Junta de Calificaciones, que resolvieron los ascensos y pases a retiro en su momento, los generales Miguel Christ Jacobs, Jorge Ramírez, Luis Noceda, Arístides Viveros y el almirante Pablo Osorio.

Solicitaban que en caso de que estos no puedan pagar, el Estado responda, según la acción judicial. Sin embargo, el extitular del Ejecutivo ganó en primera instancia en el año 2022 y este viernes volvió a hacerlo en segunda, informaron fuentes tribunalicias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Incertidumbre en las FF.AA.

Específicamente, en el caso caratulado Augusto Lovera Cañete contra Luis Federico Franco y otros sobre indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Quinta sala de la Capital, resolvió:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

I - Tener por desistida a la parte actora, Augusto Lovera Cañete, del recurso de nulidad en contra de la Secuencia Definitiva N° 1012 de fecha 6 de diciembre de 2022 expedida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Quinto Turno de la Capital.

II - Tener por desistido al demandado, Estado Paraguayo, del recurso de nulidad en contra de la S.D. N° 1012 de fecha 6 de diciembre de 2022 expedida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Quinto Turno de la Capital.

III - Desestimar el recurso de nulidad instaurado por los demandados Federico Franco, Miguel Christ Jacob, Pablo Osorio y Jorge Francisco Ramírez, en contra de la S.D. N° 1012 de fecha 6 de diciembre de 2022 expedida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Quinto Turno de la Capital.

IV - Declarar desierto el recurso de nulidad considerado implícito en el recurso de apelación instaurado por los demandados Luis Gerardo Noceda Riveros y Arístides Viveros en contra de la S.D. N° 1012 de fecha 6 de diciembre de 2022 expedida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Quinto Turno de la Capital.

V - Confirmar el apartado “tercero” de la S.D. N° 1012 de fecha 6 de diciembre de 2022 expedida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Quinto Turno de la Capital, y en consecuencia, no hacer lugar a la presente demanda de indemnización de daños y perjuicios, promovido por la parte actora Augusto Lovera Cañete, en contra de los demandados Federico Franco, Miguel Christ Jacob, Pablo Osorio y Jorge Francisco Ramírez, de manera directa, y al Estado Paraguayo.

VI - Confirmar el apartado “cuarto” de la S.D. N° 1012 de fecha 6 de diciembre de 2022 expedida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Quinto Turno de la Capital, y en consecuencia dejar establecidos los costos del juicio en el que cada parte (demandante y demandado) debe pagar sus propios gastos y los honorarios de su propio abogado, independientemente de quién ganó o perdió el caso.