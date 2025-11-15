Vecinos reparan precario puesto de salud en Capiibary

Debido al mal estado de la infraestructura del puesto de salud, construido por los vecinos con madera y un techo de tejuelas hace 33 años, los lugareños trasladaron hace cuatro años a una casa particular algunos equipos básicos con que contaba el loca.

El puesto de salud funcionaba desde entonces en esa casa particular, con el propósito de liberar el espacio en el local original para el comienzo de construcción de una Unidad de Salud Familiar.

Sin embargo, el pasado 13 de noviembre los vecinos decidieron trasladar nuevamente los equipos médicos al predio del antiguo puesto de salud, a pesar de las pésimas condiciones en que se encuentra el lugar, a consecuencia de que no encuentran respuesta de parte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Gestión de hace más de 10 años

Estefany Bogarín, representante de la Comisión de Salud de Potrerito, manifestó que la reacción de los habitantes se produjo debido a que no hay interés de dar una respuesta al reclamo de la ciudadanía, que hace más de 10 años realiza gestiones con las autoridades del Ministerio de Salud buscando que mejore la atención primaria de la salud en la zona.

“Los habitantes de Potrerito solamente queremos que ya comiencen los trabajos para la USF, para dar tranquilidad a las familias que dependen de este local sanitario, a pesar de que durante estos 33 años siempre nos hemos manejado de manera muy precaria debido a la falta de un lugar acorde al tiempo que vivimos”, aseveró la pobladora.

Arreglo provisorio

El colono Cantalicio Frutos mencionó que desde ayer los vecinos realizan trabajos provisorios en el local, principalmente en el techo y las paredes, que presentan numerosos problemas a raíz del deterioro de los materiales.

Agregó que el próximo martes vecinos viajarán hasta la sede del Ministerio de Salud en Asunción con la intención de reunirse con la ministra María Teresa Barán para preguntar si existe la posibilidad de la construcción de la USF en la colonia.

El director de la Segunda Región Sanitaria, doctor Darío Soria, explicó que el Ministerio de Salud ya tiene en su lista el pedido de los pobladores de Potrerito como una de las prioridades, pero indicó que la obra recién comenzaría el próximo año.