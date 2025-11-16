Simulacro de incendio en el Mercado 4 de Asunción puso en alerta a vecinos de la zona

La Dirección del Mercado Municipal Número 4 de Asunción, en coordinación de la Comandancia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, realizaron un simulacro de incendio en la noche de este sábado.

Gran susto causó el simulacro de incendio en algunos vecinos y permisionarios que no tenían conocimiento de lo que ocurriría en la noche de este sábado.

El director del Mercado 4, Alejandro Buzó, comentó que el trabajo se desarrolló en el predio de la feria Aragón, en la zona que no tiene construcción.

La zona fue elegida para eliminar riesgos, sostuvo en comunicación con ABC Digital.

Señaló que el simulacro nocturno tuvo como objetivo medir el tiempo de respuesta y el desempeño de las unidades de bomberos (7) que llegarían ante una denuncia de incendio en este punto clave de la ciudad.

“La primera unidad de la Vigésima Compañía de Bomberos del Mercado 4, que es la que instalamos durante la intervención, llegó en cuatro minutos. Con esta nueva ubicación se redujo en un poco más de 10 minutos del tiempo de respuesta anterior”, especificó.

Agregó que en la zona del Mercado 4 hay alrededor de siete hidrantes, uno de ellos, Levera y Rca. de Colombia fue el que se utilizo hoy.

También resaltó que los hidrantes funcionaron sin problemas, al igual que el acceso interno de vehículos de bomberos.

“La idea de este trabajo, que se hizo la más real posible, es garantizar a toda la comunidad de comerciantes del Mercado 4 una reacción eficiente para hacer frente a este tipo de riesgos”, enfatizó.

Incendios en el Mercado 4