Video: desborde de río no permite utilizar balsa en San Carlos del Apa

Luego de las precipitaciones que se registraron en el distrito de San Carlos del Apa, ubicado a 171 kilómetros de la capital del primer departamento, y también en localidades del departamento de Amambay y el Brasil, el río Apa ha desbordado.

Este domingo el nivel del cauce subió considerablemente y actualmente la basa no se puede utilizar, informaron los pobladores del departamento de la zona.

La balsa sirve para hacer cruzar este cauce a personas y vehículos, desde hoy esté inhabilitada, por eso la salida por el Brasil, no es posible. En un video filmado por un poblador del lugar se ve como el agua ha salido de su cauce normal, además se ve la balsa que por ahora no se puede utilizar.

Asimismo los moradores de San Carlos del Apa mencionaron que el riacho Kalí, también ha desbordado y ha sobrepasado el nivel de la ruta que conduce, desde la población, al río Apa.

Hasta ayer las lluvias seguían en esta parte del departamento de Concepción.

<b>Estero Guasu </b>

La semana pasada cuando se iniciaron las precipitaciones que en poco tiempo llegaron a 150 milímetros en esta zona, el estero Guasu ubicado a unos 3 kilómetros del centro urbano de San Carlos del Apa, había desbordado.