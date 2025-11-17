Acuerdo desactiva huelga de funcionarios del Ministerio Público

Este lunes se llevó a cabo una reunión tripartita en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), liderada por autoridades de esta cartera de Estado así como los representantes del Ministerio Público, empleados y empleadores entre ellos. Durante la reunión se alcanzó un acuerdo que hizo decaer la huelga que debía iniciarse este martes 18 de noviembre.

Los funcionarios de la Fiscalía anunciaron que irían a huelga, porque hace 13 años sus salarios se encuentran congelados y ello representa un desfase superior al 68% respecto al costo de vida actual. Exigen mejoras en las condiciones laborales, nivelación salarial y cumplimiento de compromisos asumidos en negociaciones anteriores.

Senado estudiará pedido del Ministerio Público

Dichos reclamos constituyeron el eje central del encuentro, en el que las partes evaluaron el estado del trámite parlamentario del Presupuesto General de la Nación 2026 (PGN), que se encuentra actualmente en la Cámara de Senadores proveniente de la Cámara de Diputados.

En este contexto, tanto empleadores como trabajadores decidieron suspender el inicio de la medida de fuerza, en vista al proceso legislativo que se encuentra vigente y además, cuenta con la predisposición de los integrantes de la Cámara Alta para considerar dar respuestas positivas a los funcionarios.

Los representantes de las partes

De la reunión tripartita participaron por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), los abogados César Segovia, viceministro de Trabajo; Adolfo López Saguier, director de Coordinación de Instancias Tripartitas, en carácter de encargado de Despacho del Departamento de Mediación en Conflictos Colectivos.

En tanto que en representación del Ministerio Público, autorizados por Resolución FGE Nº4674/25, estuvieron la fiscala Adjunta Gilda Villalba Tottil; el abogado Germán Torres, director encargado de la Coordinación de Asuntos Gremiales; así como el economista Expidio Palacios, director de Administración y Finanzas; y la magister Mirta Estela Riquelme de De Marchi, directora de Gestión del Talento Humano.

En representación del Sindicato de Funcionarios del Ministerio Público del Paraguay (SIFUMIP), estuvieron el abogado Odilón Turo, secretario general, Julián Jara Cantero, secretario de Acción Social, y Elida Favole, miembro.

Y por el Sindicato de Funcionarios, Empleados y Trabajadores del Ministerio Público de la República del Paraguay (Sifetramipar) estuvo el abogado Víctor Hugo Valdez Delgado, secretario general.