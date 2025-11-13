Convocan a reunión tripartita para evitar huelga de 30 días en el Ministerio Público

El Sindicato de Funcionarios, Empleados y Trabajadores del Ministerio Público (SIFUMIP) solicitó formalmente al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, la designación de representantes institucionales para participar de la reunión tripartita convocada en el Ministerio de Trabajo, este lunes a las 10:00.

El encuentro busca frenar la huelga general anunciada del 18 de noviembre al 17 de diciembre.

Los funcionarios habían comunicado el inicio de la huelga debido al agotamiento del diálogo y la falta de respuestas a sus reclamos.

Los trabajadores afirman que hace 13 años sus salarios están congelados, lo que representa un desfasaje superior al 68% respecto al costo de vida actual. Exigen además mejoras en las condiciones laborales, nivelación salarial y cumplimiento de compromisos asumidos en negociaciones anteriores.

El Frente Unido, que congrega a nueve gremios institucionales del Ministerio Público, anunció ayer que los agentes fiscales obtuvieron una ley que equipara sus salarios al de los magistrados, pero que el sector más vulnerable que son los funcionarios, médicos, psicólogos, peritos, técnicos, choferes, administrativos han quedado relegados por el Gobierno.

Para finalizar, el Frente Unido deja en claro que esta agenda planificada y adrede favorece a la criminalidad y a la delincuencia, como agenda país.