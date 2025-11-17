La Colmena: se llevan G. 13 millones en violento robo agravado

LA COLMENA, Paraguarí. Dos mujeres de la comunidad japonesa de la compañía Ybaroty, en el distrito de La Colmena, fueron víctimas ayer de un violento robo agravado. Los delincuentes se llevaron G. 13 millones. Una de las afectadas sufrió heridas cortantes en la cabeza, mientras que la otra recibió golpes en el cuerpo. Ambas fueron trasladadas al Hospital Distrital local para recibir atención médica.