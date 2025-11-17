Nacionales
17 de noviembre de 2025 - 12:38

La Colmena: se llevan G. 13 millones en violento robo agravado

Emilce Ramirez

LA COLMENA, Paraguarí. Dos mujeres de la comunidad japonesa de la compañía Ybaroty, en el distrito de La Colmena, fueron víctimas ayer de un violento robo agravado. Los delincuentes se llevaron G. 13 millones. Una de las afectadas sufrió heridas cortantes en la cabeza, mientras que la otra recibió golpes en el cuerpo. Ambas fueron trasladadas al Hospital Distrital local para recibir atención médica.

Por Emilce Ramírez

Según reportes policiales, dos desconocidos ingresaron a la despensa “Provisión Infinita”, propiedad de las víctimas, fingiendo ser clientes. Tras solicitar una cerveza, aprovecharon un descuido para desenfundar un arma de fuego.

El robo agravado ocurrió en el interior de la despensa de la compañía Ybaroty, en La Colmena.

Casilda Michiyo Hoshino Matubara, de 74 años, resultó herida en la cabeza al ser golpeada con la culata del arma, mientras que Yasuhi Hoshino Martsubara, de 72 años, sufrió golpes en el cuerpo. Ambas mujeres fueron asistidas por agentes policiales y trasladadas en ambulancia al Hospital Distrital local.

El sub jefe de la Comisaría local, Ángel Casco, informó que las víctimas relataron que los asaltantes se llevaron aproximadamente G. 13 millones en efectivo, así como varias botellas de whisky. Los presuntos autores, descritos como dos hombres desconocidos llegaron al comercio a cara descubierta y portando armas de fuego en mano. Tras cometer el delito se dieron a la fuga.

Efectivos policiales de la Comisaría de La Colmena prosiguen con la investigación.
Efectivos policiales de la Comisaría de La Colmena prosiguen con la investigación.

Las mujeres agredidas luego de recibir la asistencia médica fueron dadas de alta y retornaron a sus hogares.

La policía se encuentra investigando el hecho para identificar y capturar a los responsables. El suceso fue comunicado al agente penal Óscar Fernández.