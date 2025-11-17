La Colmena: se llevan G. 13 millones en violento robo agravado

Según reportes policiales, dos desconocidos ingresaron a la despensa “Provisión Infinita”, propiedad de las víctimas, fingiendo ser clientes. Tras solicitar una cerveza, aprovecharon un descuido para desenfundar un arma de fuego.
Casilda Michiyo Hoshino Matubara, de 74 años, resultó herida en la cabeza al ser golpeada con la culata del arma, mientras que Yasuhi Hoshino Martsubara, de 72 años, sufrió golpes en el cuerpo. Ambas mujeres fueron asistidas por agentes policiales y trasladadas en ambulancia al Hospital Distrital local.
El sub jefe de la Comisaría local, Ángel Casco, informó que las víctimas relataron que los asaltantes se llevaron aproximadamente G. 13 millones en efectivo, así como varias botellas de whisky. Los presuntos autores, descritos como dos hombres desconocidos llegaron al comercio a cara descubierta y portando armas de fuego en mano. Tras cometer el delito se dieron a la fuga.
Las mujeres agredidas luego de recibir la asistencia médica fueron dadas de alta y retornaron a sus hogares.
La policía se encuentra investigando el hecho para identificar y capturar a los responsables. El suceso fue comunicado al agente penal Óscar Fernández.