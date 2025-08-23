Nacionales

Transformadores dañados y vivienda destruida por incendios en distritos de Paraguarí

ESCOBAR, Dpto. Paraguarí. Dos incendios se registraron en dos distritos del departamento de Paraguarí: uno en la comunidad de Arroyo Porä, distrito de Escobar, donde incendio de un pastizal dentro de una propiedad privada afectó dos transformadores de la ANDE, dejando sin energía eléctrica a gran parte de la comunidad. El otro hecho ocurrió en La Colmena, donde una vivienda precaria fue consumida por las llamas, sin que se reportaran heridos ni víctimas fatales.

Por Emilce Ramírez
23 de agosto de 2025 - 02:19
Gran parte de Escobar quedó sin servicio de energía eléctrica.
Dos transformadores de la ANDE resultaron afectados tras un incendio de pastizal.

Según informaciones proporcionadas por la Comisaría 6ª de Escobar, el incendio de pastizal ocurrió en el kilómetro 228 de la Ruta PY10 “Las Residentas” (ramal Paraguarí – Villarrica), dentro de una propiedad privada.

Dos transformadores fueron afectados por el incendio de pastizal.
El incendio se habría originado por una chispa generada en el cableado de los transformadores de la ANDE. El fuerte viento reinante en la zona provocó el choque de los cables, lo que habría generado las chispas que, presuntamente, iniciaron el fuego.

El siniestro afectó parcialmente el servicio eléctrico en la ciudad de Escobar. Los Bomberos Voluntarios de Sapucai lograron controlar y apagar las llamas.

Incendio de vivienda en La Colmena

En la misma jornada, se reportó también el incendio de una vivienda precaria en la compañía Martínez Cué, jurisdicción del distrito de La Colmena. La afectada fue María Hilda Benítez Herrero, de 52 años, quien perdió por completo su vivienda construida con paredes de madera y techo de paja, así como su mobiliario y todas sus demás pertenencias.

Una vivienda fue consumida por las llamas en La Colmena.
Hasta el momento, se desconocen las circunstancias que provocaron el siniestro, ya que en el momento del incendio no había nadie en el lugar.

En este caso intervinieron los Bomberos Voluntarios de la Compañía K85 de La Colmena, quienes acudieron al sitio bajo el mando de la capitana Emi Murakami.

