Médicos civiles del Hospital Militar exigen reajuste salarial

Este lunes, médicos residentes civiles del Hospital Militar Central de Asunción se manifestaron exigiendo un reajuste salarial que equipare sus sueldos con los de sus colegas del Ministerio de Salud Pública o del Instituto de Previsión Social (IPS).

El doctor Arturo Vázquez, uno de los médicos civiles que se manifestaron hoy, explicó a ABC Color que actualmente un médico residente de primer año del Hospital Militar cobra un sueldo mensual de 3 millones de guaraníes, la mitad de lo que cobran médicos del IPS o del Ministerio de Salud, a pesar de que las cargas horarias y el número de guardias son iguales.

Teniendo en cuenta la retención del impuesto al valor agregado y los pagos de posgrado que los residentes deben realizar a sus universidades, el monto bruto que esos médicos del Hospital Militar cobran cada mes acaba siendo de 2.300.000 guaraníes, una cifra que el doctor Vázquez calificó como “inviable” para que los médicos cubran todos sus gastos.

No descartan “brazos caídos”

Vázquez enfatizó que los médicos residentes del Hospital Militar aún no están tomando medidas de fuerza y que la manifestación de hoy tiene como único fin “dar a conocer nuestra disconformidad”.

Sin embargo, no descartó medidas como “brazos caídos” en el futuro si no hay respuesta a los reclamos.