Pobladores de Villa Franca cierran la ruta PY19 para exigir fin a los constantes cortes de energía

La movilización inició a las 16:30 de este lunes y fue organizada por el ciudadano Domingo Ayala, quien expresó la indignación generalizada de los usuarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en el distrito de Villa Franca, departamento de Ñeembucú.

“Estamos cansados de los cortes permanentes. No podemos seguir viviendo así. Todos estamos siendo perjudicados y los comerciantes peor. Muchos electrodomésticos que compramos a cuotas ya se quemaron, y eso duele”, lamentó.

Según explicaron los manifestantes, los problemas se agudizaron luego de que la ANDE modificara el denominado Pin 05 para abastecer, supuestamente, a las arroceras de la zona, dejando a Villa Franca conectada a una línea obsoleta proveniente de la estación de Buey Rodeo de la zona de Villeta. Esta situación, afirmaron, derivó en los constantes apagones.

El concejal municipal Federico Benítez (ANR) sostuvo que la ciudadanía no puede seguir soportando las consecuencias de un servicio deficiente.

“Aquí somos ciudadanos, aquí no hay colores. Hoy el pueblo sale a reclamar lo que por derecho le corresponde”, señaló.

Aclaró además que tanto él como el intendente pertenecen a la línea oficialista, pero que la gravedad del problema los obliga a acompañar la protesta: “La energía no tiene partido, afecta a todos”.

Benítez indicó que ya agotaron todas las instancias llevando documentos a instituciones públicas en busca de una solución.

“Hemos agotado todas las instancias: Cámara Baja, Cámara Alta, a nivel local y departamental, y ya no tenemos otra opción que salir a la calle para manifestarnos”, advirtió.

Agregó que en la comunidad residen numerosas personas de la tercera edad y niños con cáncer que dependen del servicio eléctrico para su recuperación.

“Los cortes se producen en horas claves, son muy intermitentes, no es por el mal tiempo ni nada. Desde el viernes estamos así; venimos con este problema desde hace tres meses”, acotó.

La manifestación contó también con la presencia del intendente de Villa Franca, Rolando Leguizamón (ANR), del gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón (ANR), y del concejal departamental Alberto Ghiringuelli (PLRA), quienes coincidieron en que urge que la ANDE implemente una solución definitiva que garantice un servicio estable y digno para los habitantes de Villa Franca.