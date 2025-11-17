ANDE: reclaman más de 24 horas sin luz tras el temporal

A pesar de los anuncios de la ANDE sobre un avance del 95% en el restablecimiento el servicio, las quejas de los usuarios en las redes sociales exponen una realidad de extensos cortes, baja tensión y pérdidas económicas, especialmente en la Región Metropolitana y Central.

El temporal que se registró en la tarde del domingo último causó estragos en la infraestructura eléctrica. La ANDE emitió un comunicado a las 21:55 de ese mismo día en el que informaba que la caída de árboles de gran porte, postes rotos y transformadores averiados habían dañado gravemente el sistema.

El presidente de la estatal, Ing. Félix Sosa, junto a su equipo técnico, dispuso la activación del Código Rojo y el despliegue de 50 cuadrillas adicionales para agilizar los trabajos.

En el informe nocturno, la institución reportaba que 57 de los 74 alimentadores del Sistema Metropolitano ya habían sido normalizados, quedando 17 líneas pendientes que afectaban a sectores de Asunción, Luque, Limpio, San Lorenzo, Capiatá, Lambaré, San Antonio y Villeta. “Los funcionarios de la ANDE trabajarán de manera continua hasta reposición total del suministro eléctrico, priorizando la atención a hospitales y sectores vulnerables”, indicaron.

El panorama parecía alentador en el reporte matutino de hoy, cuando la ANDE anunció a través que el 95% del servicio eléctrico ya había sido restablecido a nivel nacional, y que los trabajos continuarían “sin pausa” durante la jornada para alcanzar la totalidad.

Sin embargo, la cifra contrasta con la ola de reclamos que inunda las publicaciones de la empresa estatal. Usuarios de distintos puntos de Central reportan cortes que se extienden por más de 24 horas, hecho que genera preocupación por el deterioro de la calidad de vida y por el perjuicio económico.