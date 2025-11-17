Video: así “chespis chetos” roban autopartes en barrio Trinidad de Asunción

Luis Zárate, residente del barrio Trinidad de Asunción, denunció que fue víctima de dos ladrones de autopartes que se llevaron los retrovisores de su vehículo, estacionado frente a su vivienda. El hecho quedó registrado en un video de circuito cerrado instalado en su domicilio.

Un vecino también logró captar en otra cámara el momento en que los mismos hombres sustrajeron los retrovisores de su vehículo estacionado en la vía pública, lo que refuerza la denuncia.

Zárate señaló que además de estos dos casos confirmados, existirían otras tres víctimas que habrían sido atacadas por los mismos delincuentes.

En las grabaciones se observa que los autores circulaban en un automóvil de la marca Mercedes Benz.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Pareja de robacoches mantiene en zozobra a vecinos de Lambaré

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Chespis chetos”

“Yo digo que estos son mecánicos y usan vehículos de sus clientes. Están con todo, accesorios de vehículos de la casa y no se tapan la cara”, dijo Zárate.

El denunciante los describió como “chespis chetos” debido al contraste entre su apariencia y el tipo de vehículo en el que se desplazaban.