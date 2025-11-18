Cierran ruta en Curuguaty para exigir el inicio del asfaltado de un tramo de 41 kilómetros

El principal inconveniente para el comienzo de la obra estaría en la fuente de financiación del proyecto, que en gran medida depende del Presupuesto General de la Nación, que debe ser aprobado por los congresistas de ambas cámaras, pero que también es responsabilidad del MOPC realizar los trámites pertinentes, según informaron los dirigentes.

Los habitantes de ambos municipios señalaron que dicho proyecto ya cuenta con el código correspondiente del MOPC y que desde hace más de un año vienen esperando el inicio de los trabajos, que van a beneficiar directamente a numerosas comunidades rurales asentadas a lo largo del trayecto, donde en su mayoría los colonos se dedican a la producción agrícola y la ganadería.

Sin embargo, el inconveniente estaría en la financiación del proyecto, que en gran medida depende de la aprobación del presupuesto en el Congreso Nacional.

Conforme a la manifestación brindada por uno de los referentes de la movilización, Toribio Ojeda, de Maracaná, la gente decidió salir a la ruta debido a la falta de respuesta favorable al pedido de los habitantes de la zona, que desde hace más de cinco años comenzaron las gestiones de este proyecto con el propósito de contar con una vía de todo tiempo para facilitar el desenvolvimiento de la población en general, principalmente de los productores de las colonias, mencionó.

La movilización con cierre intermitente de la ruta PY03 se concentra en la rotonda de Curuguaty con la presencia de centenares de manifestantes provenientes de Maracaná y Curuguaty, y tiene que ver específicamente con el comienzo de la pavimentación del trayecto de 41,35 kilómetros de un camino de tierra que une Curuguaty con el distrito de Maracaná, cuyo tramo cruza por la colonia menonita Rio Verde y sale a la ruta PY13 en la cabecera del puente Curuguaty’y.

Endurecer la medida de fuerza

Por otra parte, Ojeda anunció que no se descarta que la medida de protesta sea más prolongada durante el transcurso del día si es que no se logra llegar a un acuerdo con las autoridades del Ministerio de Obras, que asegure el inicio de la obra que los pobladores están reclamando.

“Pedimos encarecidamente a las autoridades del Gobierno Nacional que tengan en cuenta los reclamos de los ciudadanos que estamos asentados en el municipio de Maracaná y gran parte de Curuguaty, departamento de Canindeyú; que prioricen este pedido que venimos haciendo hace varios años, pero que hasta hoy no tenemos el resultado esperado”, enfatizó Toribio Ojeda.