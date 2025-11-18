Extraen collar de perlas del aparato digestivo y pulmón de una niña de cuatro años

El doctor Carlos Morínigo, explicó que fue un milagro, ya que el collar que la menor de cuatro años tragó, se soltó y liberó las perlas, lo que produjo consecuencias graves en su organismo. Fue intervenida en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (Ineram).

La pequeña fue llevada al Hospital de Trauma de donde la derivaron al Ineram. Hacía 48 horas que había tragado el collar de perlas.

El collar se soltó y liberó las perlas, de las cuales cuatro fueron al aparato digestivo y una al pulmón, lo que causó una neumonía grave bilateral.

La paciente requirió ser intubada y cuidados intensivos para la extracción, explica el profesional de la medicina.

“Al ingresar observo pus en todos los bronquios y allá, en el fondo de la base del pulmón, la perla alojada”, relata.

Se logró extraer las perlas, con mucho cuidado, se volvió a intubar a la paciente y fue derivada a cuidados intensivos para la resolución de su neumonía grave.

“No me quiero imaginar si iban todas esas perlas al pulmón. Una sola causó una catástrofe en los pulmones. Dios es bueno”, reflexiona Morínigo.

Instan a padres y personas que se encuentran al cuidado de niños que tomen las precauciones necesarias.