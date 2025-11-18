Funcionarios de Hospital de Trauma volvieron a protestar contra recorte presupuestario

Funcionarios del Hospital de Trauma de Asunción volvieron a movilizarse este martes exigiendo que el Congreso reconsidere el recorte presupuestario contemplado para uno de los principales centros de atención médica de urgencias traumatológicas del país en el proyecto de Presupuesto de Gastos de la Nación para el próximo año.

Los funcionarios se manifestaron con carteles con los rostros de los miembros de la Cámara de Diputados que votaron a favor del recorte presupuestario. “Aquí están los rostros de los diputados que le negaron a la salud y a la gente que trabaja dignamente por la salud el aumento que nos merecemos”, dijo uno de los manifestantes, José Luis Báez.

“Estamos luchando por la dignificación de la gente que trabaja en este hospital de guerra, que es una tienda de campaña con un poco de tecnología”, agregó.

Báez lanzó un mensaje a los miembros de la Cámara de Senadores, principalmente los parlamentarios oficialistas, diciendo que “si tenemos un mensaje claro para el pueblo de que importa la salud, tienen que darnos su apoyo”.

G. 11 millones menos para Trauma

El anteproyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación para 2026 asignaría a al Hospital de Trauma un presupuesto de 156.000 millones de guaraníes, lo que representa una reducción de G. 11.000 millones con respecto al presupuesto de este año.

Además de más presupuesto, los funcionarios del Hospital de Trauma exigen su desprecarización laboral y la recategorización de funcionarios contratados a permanentes.