Justo Zacarías Irún dice no sentirse culpable de la derrota del Partido Colorado en Ciudad del Este

“Yo no tengo apoyo ni desapoyo”, fue la respuesta de Justo Zacarías Irún, respecto a si sigue contando con el apoyo del Presidente de la República luego de la derrota del Partido Colorado en Ciudad del Este, del que dijo no sentirse responsable.
El “botín de Itaipú”
Sobre el pedido de la cabeza de su marido, la parlamentaria Rocío Abed, indicó que Itaipú es el botín y que muchos están detrás.
“¿Qué tiene que ver Itaipú con esta derrota? El oficialismo y la estructura es municipal. ¿Cuál es la responsabilidad del director de Itaipú en esta triste derrota? Hay muchos pescadores de río revuelto”, finalizó.
Respecto a eso, Justo respondió que “es un cargo que todo el mundo quiere, se gana bien, es lindo, pero lo que pasó en Ciudad del Este viene pasando en muchas elecciones”.
Agregó que no se siente responsable por la derrota y asegura que como colorado hizo el trabajo que se tenía que hacer. “Estuvimos en la cancha, procuramos, pero no se dieron las cosas como estábamos esperando”.
Finalmente, no quiso opinar sobre el candidato y se retiró sin responder sobre otras cuestiones, como el precio del árbol de Navidad de este año, que según datos que se manejan, tendría un costo de 850 mil dólares.