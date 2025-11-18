Justo Zacarías Irún dice no sentirse culpable de la derrota del Partido Colorado en Ciudad del Este

El director de Itaipú Binacional, Justo Zacarías Irún, visitó este martes a parlamentarios del cartismo en el Congreso, donde fue abordado por la prensa sobre varios temas, entre ellos: si sigue recibiendo apoyo de Santiago Peña, si se siente culpable por la derrota en Ciudad del Este y el costo del árbol de Navidad de este año. En esta nota te contamos su respuesta.