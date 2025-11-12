Plantean instar a Santi Peña a destituir de Itaipú a Justo Zacarías por “incapaz e inepto”

Los diputados Raúl Benítez (Independiente), Johanna Ortega (Partido País Solidario) y Guillermo Rodríguez (Yo Creo) presentaron el proyecto de resolución para “instar al Poder Ejecutivo, representado por el Sr. Santiago Peña Palacios, Presidente de la República, a destituir al Director General Paraguayo de la Itaipú Binacional, Justo Aricio Zacarías Irún".

En su exposición de motivos, los legisladores comienzan relatando las serias y sendas sospechas de corrupción que datan desde su gestión anterior como Gobernador de Alto Paraná (2013-2018) hasta luego en el manejo de licitaciones en Itaipú, empezando por el caso de los “pupitres de oro”.

“Desde su designación como Director General paraguayo de Itaipú, el señor Zacarías Irún fue objeto de denuncias y cuestionamientos muy serios derivados ya inclusive de su periodo anterior como gobernador del Departamento de Alto Paraná, durante el cual se denunciaron obras sobrefacturadas, licitaciones direccionadas, entre otros antecedes bastante irregulares", mencionan en la exposición de motivos.

En lo que refiere a los pupitres, recordaron que además de relegar a la industria local para presuntamente favorecer al empresario chino Long Jiang, que además era cercano del presidente Santiago Peña, habiendo incluso prestado su avión para ir de vacaciones y una de sus camionetas terminó en poder de una de las empresas de Peña (Real Viviendas EAS).

“A principios de este año, se denunció que la Itaipú adjudicó un contrato de casi 330.000 muebles escolares importados desde China, por un valor de aproximadamente USD 32.000.000 (Dólares americanos treinta y dos millones), con un sugestivo secretismo en el proceso y unas exigencias bastante específicas. Esta situación generó la seria sospecha de direccionamiento de la licitación en cuestión y el trato privilegiado en el proceso de contratación de dicha entidad", remarcaron los legisladores.

También citaron otras licitaciones cuestionadas tales como la “construcción del Programa Nacional de Atención Integral de la Primera Infancia, la compra de equipos de espionaje para el Gobierno, la construcción de estaciones para carga de buses eléctricos, entre otras cubiertas de un gran manto de secretismo”.

Además de todo, “incapaz e inepto”, dicen

Además de las sospechas sobre las licitaciones, también mencionaron el presunto uso de dinero de la institución en las pasadas elecciones municipales de Ciudad del Este a favor del candidato colorado Roberto González Vaesken.

“Itaipú siempre fue utilizada como botín político y caja chica por los distintos gobiernos del partido colorado, quienes luchan férreamente por mantenerla como ta” y “prueba clara de esto son las elecciones celebradas el último fin de semana en Ciudad del Este, en la cual se utilizó a la Itaipú Binacional como financista de actividades proselitistas del candidato colorado, Roberto González Vaesken”, acusaron.

Los mismos consideran finalmente que la sumatoria de estos hechos ameritan la destitución de Zacarías Irún, que es esposo de la líder de bancada de Honor Colorado en Diputados, Rocío Abed.

“Por estas razones, entre muchas otras que son de público conocimiento, consideramos que el Ing. Justo Aricio Zacarías Irún debe ser destituido del cargo de Director General paraguayo, habiendo desde el inicio del periodo demostrado con creces su absoluta incapacidad e ineptitud para liderar tan importante Entidad", dijeron.

El proyecto podría ser estudiado recién el próximo martes 18 en sesión ordinaria, aunque hay pocas chances de que prospere, ya que la mayoría cartista en Diputados sigue respaldando al Clan Zacarías, del cual forma parte Abed.