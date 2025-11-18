Reportan aumento casos de leishmaniasis en personas: estos son los síntomas

El Ministerio de Salud realiza monitoreos constantes sobre casos de leishmaniasis en humanos en el marco de los controles epidemiológicos semanales. Según el boletín emitido el 1 de noviembre pasado, en el año 2024 se registraron 97 pacientes, en los dos tipos (visceral y tegumentaria). Este año, entre enero y octubre, ya se reportaron 149 casos en total.

La tasa x 100.000 habitantes pasó de 0,78 a 1,02 en el caso del tipo tegumentaria y 1,25 en el tipo visceral. Mirando los números generales a nivel país, la mayoría de los reportes se dieron en el departamento Central, Canindeyú y Concepción. Aproximadamente el 75% de los casos se registran en el sexo masculino.

Lea más: ¿Cómo evitar las leishmaniasis en mi entorno?

La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria de transmisión vectorial, causada por parásitos del género Leishmania. No se transmite de persona a persona: el contagio ocurre exclusivamente a través de la picadura del flebótomo conocido en Paraguay como “karachã“, un insecto de apenas 2 a 4 milímetros, de color dorado o marrón claro.

El jefe del departamento de Programas Nacionales del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa), doctor Fernando Núñez, aclaró que no es un mosquito, aunque muchas personas lo confunden.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Destacó que a diferencia de los mosquitos, estos insectos no buscan agua acumulada, sino que depositan sus huevos en lugares con materia orgánica en descomposición, por lo que sus criaderos suelen encontrarse en:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hojas secas acumuladas

Frutas y hortalizas en descomposición

Chiqueros y gallineros

Zonas húmedas con restos vegetales

“Como siempre, la limpieza es la madre de todas las prevenciones”, remarcó Núñez. Así como con el dengue se debe evitar el agua estancada, con la leishmaniasis es clave eliminar materia orgánica que permita el desarrollo del flebótomo.

Tipos de leishmaniasis en Paraguay

El doctor explicó que a diferencia de otras enfermedades como el dengue, la leishmanisis requiere un “reservorio” animal para mantener su ciclo. Según el especialista, existen dos grandes tipos:

1. Leishmaniasis visceral

El reservorio principal es el perro, pero también se encuentra en otras mascotas como los gatos.

Se registra con mayor frecuencia en zonas urbanas, especialmente en Central y Concepción.

Afecta gravemente órganos internos como el hígado, el bazo y la médula ósea.

Es la forma más grave y puede ser mortal si no se recibe tratamiento.

Lea más: ¿Qué es la leishmaniasis?: la enfermedad que acecha a mascotas y humanos

2. Leishmaniasis tegumentaria

Sus reservorios son animales silvestres: armadillos, zorros, venados, entre otros.

Es más común en zonas rurales, especialmente en Canindeyú y algunas localidades periféricas de Central.

Causa úlceras en la piel y puede evolucionar a una forma mucosa más grave si no se trata.

¿Por qué aumentaron los casos?

Según el boletín emitido por la Dirección de Vigilancia Sanitaria, el incremento de casos es de poco más del 50% en humanos.

Según el doctor Núñez, si bien esos reportes muestran un aumento, esto no necesariamente refleja un incremento real de casos, sino que considera que se deben a una mejora en la capacidad de diagnóstico.

Lea más: ¿Cómo prevenir la leishmaniasis en gatos?

Aseguró que el Programa Nacional de Control de las Leishmaniasis impulsa capacitaciones para que los profesionales de salud incluyan esta enfermedad en sus diagnósticos diferenciales, lo que ayuda a detectarla con mayor frecuencia.

Síntomas de alarma en personas

Los primeros signos de leishmaniasis visceral pueden pasar desapercibidos, por eso es importante consultar ante:

Fiebre, especialmente nocturna.

Pérdida de apetito.

Pérdida de peso.

Aumento del diámetro abdominal, debido al agrandamiento del hígado y bazo.

Estos síntomas son comunes a otras enfermedades, pero requieren estudios para confirmar o descartar leishmaniasis. Sin tratamiento, puede ser mortal.

La leishmaniasis tegumentaria afecta principalmente la piel, por lo que sus síntomas son:

Úlceras redondeadas, indoloras, en zonas expuestas: brazos, piernas, tórax.

Surgen en el lugar exacto donde picó el flebótomo.

Suelen curarse espontáneamente en entre 4 y 6 meses, pero el parásito permanece en el cuerpo.

Con los años, puede evolucionar a la forma mucosa, que afecta nariz, boca, laringe y faringe. El profesional resaltó que esta es la variante más grave dentro del grupo tegumentario, pues puede causar deformaciones y dificultades respiratorias.

Lea más: Leishmaniasis: estas son algunas acciones para prevenir la enfermedad

Prevención: limpieza del entorno y control

Para evitar la presencia del flebótomo, Senepa recomienda:

Mantener patios libres de hojas secas y basura orgánica.

Retirar frutas, verduras y restos vegetales en descomposición.

Limpiar gallineros, chiqueros y corrales.

Desmalezar y mantener áreas verdes bajo control.

Mantener a las mascotas controladas por veterinarios y evitar que duerman en espacios con materia orgánica acumulada.

Además, ante la confirmación de un caso, el Senepa activa un protocolo que implica realizar fumigaciones específicas, con productos diferentes a los usados para combatir el dengue. Así también, el doctor señaló que capacitan a los equipos de salud locales para reforzar la vigilancia.

Finalmente, el doctor Núñez recalcó que siempre la clave está en la limpieza.