Incendio en zona del CIT: bomberos controlan el fuego

Desde la Central de Bomberos Voluntarios informaron a ABC que varias unidades acudieron hacia la zona del Club Internacional de Tenis (CIT) tras recibir un reporte de incendio poco después de las 07:30 de este martes.

Al principio, los voluntarios aún no contaban con la ubicación exacta ni con mayores detalles. No obstante, señalaron -de forma preliminar- que podría tratarse de un incendio de cubiertas o de caños tipo PVC.

Usuarios de Asunción, Fernando de la Mora y Luque compartieron fotografías y videos en redes sociales donde se observa la columna de humo generada por el siniestro.

Fuego ya está controlado

Posteriormente, un bombero voluntario confirmó a ABC que el incendio se originó en un patio baldío y que el fuego ya fue controlado, pues no fue de grandes proporciones.

Agregó que no se registraron heridos y que la densa humareda se produjo por la aparente incineración de residuos, entre ellos plásticos, cubiertas y otros materiales altamente inflamables.