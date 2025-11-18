Nacionales
18 de noviembre de 2025 - 07:45

Incendio en zona del CIT: bomberos controlan el fuego

El incendio en un patio baldío en zona del Club Internacional de Tenis (CIT). El fuego ya fue controlado, según informe de bomberos voluntarios.Gentileza

Un incendio se desató esta mañana en la zona del Club Internacional de Tenis (CIT). Bomberos informaron que el fuego ya fue controlado y que se originó por la aparente incineración de residuos en un patio baldío.

Por ABC Color

Desde la Central de Bomberos Voluntarios informaron a ABC que varias unidades acudieron hacia la zona del Club Internacional de Tenis (CIT) tras recibir un reporte de incendio poco después de las 07:30 de este martes.

Al principio, los voluntarios aún no contaban con la ubicación exacta ni con mayores detalles. No obstante, señalaron -de forma preliminar- que podría tratarse de un incendio de cubiertas o de caños tipo PVC.

Usuarios de Asunción, Fernando de la Mora y Luque compartieron fotografías y videos en redes sociales donde se observa la columna de humo generada por el siniestro.

Fuego ya está controlado

Posteriormente, un bombero voluntario confirmó a ABC que el incendio se originó en un patio baldío y que el fuego ya fue controlado, pues no fue de grandes proporciones.

Agregó que no se registraron heridos y que la densa humareda se produjo por la aparente incineración de residuos, entre ellos plásticos, cubiertas y otros materiales altamente inflamables.