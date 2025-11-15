Mundo
15 de noviembre de 2025 - 13:43

Incendio en Ezeiza: un operativo de 500 personas intenta contener un fuego “dantesco”

Fotografía que muestra un incendio este viernes, en Buenos Aires (Argentina). Una fuerte explosión sacudió un polo industrial en la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, a doce kilómetros del aeropuerto internacional Ministro Pistarini, el principal del país suramericano, afectando la visibilidad en la zona y, según la prensa local, causando varios heridos.
Fotografía que muestra un incendio este viernes, en Buenos Aires (Argentina). Una fuerte explosión sacudió un polo industrial en la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, a doce kilómetros del aeropuerto internacional Ministro Pistarini, el principal del país suramericano, afectando la visibilidad en la zona y, según la prensa local, causando varios heridos.Nehuen Rovediello

Más de 20 heridos, explosiones en cadena y un operativo de 500 personas marcaron un incendio de gran magnitud en el Parque Industrial de Ezeiza, según informaron medios argentinos. Los daños alcanzaron a múltiples empresas y a zonas urbanas cercanas.

Por ABC Color

De acuerdo con Clarín, más de 20 personas resultaron heridas tras las explosiones en cadena del viernes por la noche en el Parque Industrial de Ezeiza.

La onda expansiva afectó viviendas cercanas: hubo rotura de vidrios, intoxicaciones y quemaduras.

El director de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, informó al medio que unas 500 personas trabajan para controlar el fuego y que el operativo continuará al menos 48 horas más, mientras se analizan las causas.

Bomberos trabajan para apagar un incendio este viernes, en Buenos Aires (Argentina). Una fuerte explosión sacudió un polo industrial en la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, a doce kilómetros del aeropuerto internacional Ministro Pistarini, el principal del país suramericano, afectando la visibilidad en la zona y, según la prensa local, causando varios heridos.
Bomberos trabajan para apagar un incendio este viernes, en Buenos Aires (Argentina). Una fuerte explosión sacudió un polo industrial en la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, a doce kilómetros del aeropuerto internacional Ministro Pistarini, el principal del país suramericano, afectando la visibilidad en la zona y, según la prensa local, causando varios heridos.

“Fue un incendio dantesco”

Roberto Weiss, presidente de la Unión Industrial de Ezeiza, recorrió la zona y describió: “Fue un incendio dantesco, algo nunca antes visto”.

Explicó que el foco se originó en la firma Logischem y luego se expandió hacia Iron Mountain. “No solo volaron chapas y estructura, sino que también se incendiaron otras dos empresas”, relató.

Detalló graves daños en Flamia, Almacén de Frío, Plástico Lagos y Neumáticos Larocca, donde “quedaron solo las estructuras” de dos camiones. Añadió que Molinos Cañuelas y Parnor resultaron indemnes.

En total, unas 25 empresas forman parte del predio.

Testimonios desde el barrio

Claudio Gómez, vecino a menos de dos kilómetros, contó a Clarín que la explosión hizo temblar las ventanas y hasta el suelo. “Mi papá pensó que había explotado un avión, pero cuando salí afuera y vi de dónde venía el humo, me di cuenta de que era la planta de químicos”, dijo.

Aseguró que los Bomberos recomendaron a los residentes permanecer en sus casas y cerrar aberturas. Luego, “empezaron a caer restos del incendio en el patio”, relató.

Esta vista aérea muestra un incendio tras una explosión en una zona industrial de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 15 de noviembre de 2025. Fuertes explosiones sacudieron una zona industrial y provocaron un incendio al sur de Buenos Aires la noche del 14 de noviembre de 2025, según informaron las autoridades. Al menos 22 personas fueron hospitalizadas.
Esta vista aérea muestra un incendio tras una explosión en una zona industrial de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 15 de noviembre de 2025. Fuertes explosiones sacudieron una zona industrial y provocaron un incendio al sur de Buenos Aires la noche del 14 de noviembre de 2025, según informaron las autoridades. Al menos 22 personas fueron hospitalizadas.

Sin contaminación química detectada

La Municipalidad de Ezeiza informó a Clarín que no se registraron signos de contaminación química en el aire.

Aunque la causa sigue bajo investigación, señalaron que el fuego habría comenzado en Logischem y se propagó rápidamente hacia las fábricas lindantes, lo que generó un escenario que las autoridades describen como uno de los más complejos en la zona industrial.