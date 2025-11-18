Todo preparado para que el 28 de noviembre comience el novenario de la Virgen de Caacupé

La Basílica Santuario de Caacupé presenta de manera oficial el cronograma completo de actividades religiosas que se desarrollarán durante el novenario, uno de los encuentros de fe más convocantes del país.

Cada día estará orientado a una reflexión distinta relacionada con el bien común, abordado desde perspectivas sociales, espirituales y comunitarias, a través de peregrinaciones temáticas y misas presididas por obispos de diversas diócesis del Paraguay.

Las celebraciones comenzarán el 28 de noviembre y se extenderán hasta el 7 de diciembre, día a día con actividades distribuidas entre la mañana y la tarde–noche. Como es tradición, la solemnidad de la Inmaculada Concepción se celebrará el 8 de diciembre con la multitudinaria participación de fieles que llegarán desde distintos puntos del país caminando, en bicicleta, a pie o en caravanas.

Además del desarrollo de cada jornada del novenario, la Basílica anunció los horarios especiales de misa, la presencia de autoridades eclesiales, las peregrinaciones nacionales y el calendario de las serenatas que acompañarán las vísperas.

Programa de la novena de Caacupé

Viernes 28 de noviembre – 1.er día de la Novena

Tema: Promover el bien común para una vida digna – “Jesús se compadecía”

07:00: Santa Misa — Mons. Gabriel Escobar, obispo del Vicariato Apostólico del Chaco

12:00: Ángelus

19:00: Santa Misa — Mons. Ignacio Gogorza, obispo emérito de Encarnación

Sábado 29 de noviembre – 2.º día de la Novena

Tema: Impulsar una educación integral – “Jesús estuvo enseñándoles largo rato”

07:00: Santa Misa — Mons. Edmundo Valenzuela, Arzobispo emérito de Asunción

19:00: Santa Misa — Mons. Pedro Jubinville, obispo de San Pedro, presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya

Peregrinación Nacional de Jóvenes

Domingo 30 de noviembre – 3.er día de la Novena

Tema: Garantizar tierra, techo y trabajo – “El que edificó su casa sobre la roca”

07:00: Santa Misa — Mons. Miguel Fritz, obispo del Vicariato Apostólico de Pilcomayo

Peregrinación de Pueblos Originarios y Jinetes

19:00: Santa Misa — Mons. Celestino Ocampo, obispo de Carapeguá.

Lunes 1 de diciembre – 4.º día de la Novena

Tema: Construir la fraternidad – “Ámense los unos a los otros”

07:00: Santa Misa — Mons. Pedro Collar, obispo de Ciudad del Este

Peregrinación Nacional del Clero

19:00: Santa Misa — Mons. Guillermo Steckling, obispo emérito de CDE

Martes 2 de diciembre – 5.º día de la Novena

Tema: Cuidar la casa común – “Miren los lirios del campo”

07:00: Santa Misa — Mons. Marcelo Benítez, obispo de Caazapá

19:00: Santa Misa — Mons. Francisco Pistilli, obispo de Encarnación

Miércoles 3 de diciembre – 6.º día de la Novena

Tema: Asegurar una salud integral – “Jesús curó a todos los que estaban enfermos”.

07:00: Santa Misa — Mons. Miguel Ángel Cabello, obispo de Villarrica

19:00: Santa Misa — Mons. Amancio Benítez, obispo de Benjamín Aceval

Jueves 4 de diciembre – 7.º día de la Novena

Tema: Practicar la justicia – “Cada vez que lo hicieron… lo hicieron conmigo”

07:00: Santa Misa — Cardenal Adalberto Martínez, arzobispo de Asunción, Administrador Apostólico de la FF.AA y Policía Nacional.

Peregrinación de la Policía Nacional y la FF.AA.

19:00: Santa Misa — Mons. Osmar López, obispo de San Juan Bautista Misiones y Ñeembucú

Viernes 5 de diciembre – 8.º día de la Novena

Tema: Comprometerse en la vida comunitaria – “Está bien, servidora buena y fiel”

07:00: Santa Misa — Mons. Joaquín Robledo, obispo de San Lorenzo

19:00: Santa Misa — Mons. Ricardo Valenzuela, obispo de Caacupé.

Predica: Fray Edgar Toledo

Sábado 6 de diciembre – 9.º día de la Novena

Tema: Fomentar una economía humanista y solidaria

07:00: Santa Misa — Mons. Mario Melanio Medina, obispo emérito de San Juan Bautista Misiones y Ñeembucú

19:00: Santa Misa — Mons. Juan Bautista Gavilán, obispo de Coronel Oviedo

Peregrinación del Este

Peregrinación Nacional de Comunicadores Católicos

Víspera – Domingo 7 de diciembre

Tema: Brindar una protección social efectiva para todos

07:00: Santa Misa — Mons. Ricardo Valenzuela obispo de Caacupé y Pbro. César Nery Villagra decano de la Facultad de la Sagrada Teología.

19:00: Santa Misa — Mons. Claudio Giménez, obispo emérito de Caacupé.

Peregrinación de la CONFERPAR.

Solemnidad de la Inmaculada Concepción – Lunes 8 de diciembre

Tema: La Virgen María, testigo de la Salvación

06:00: Santa Misa — Mons. Ricardo Valenzuela, obispo de Caacupé

19:00: Santa Misa — Padre Oscar Iván Saldívar, rector del santuario Tupãrenda

Misas durante el Novenario

Todos los días se celebrarán misas a las 07:00, 09:00, 11:00, 16:00 y 19:00, además de una misa especial a las 21:00 los días 28, 29 y 30 de noviembre, y 1 y 2 de diciembre.

Serenatas

03 de diciembre: Serenata de Danza

04 de diciembre: Adoración y concierto cristiano

05 de diciembre: Serenata de Populares, Cantos y Poesías

06 de diciembre: Serenata Guazú con artistas nacionales

07 de diciembre: Números artísticos en víspera

Misas del 8 de diciembre

01:00: Sociedad Salesiana de Paraguay

03:00: Jesuitas del Paraguay

09:00: Sacerdote Cooperador de la Basílica

11:00: Sacerdote Cooperador de la Basílica

15:00: Oblatos de María

17:00: San Vicente de Paúl

19:00: Movimiento Schönstatt.

