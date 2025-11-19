Jubilados suplican el pago de al menos un mes a la Municipalidad de Asunción

Fiorella Forestieri, concejala de Asunción, relató que se reunieron con los jubilados que llevan varios días protestando en la comuna. Destacó que luego de ello, en la sesión de hoy, aprobaron la conformación de un equipo de trabajo integrado por cinco concejales para trabajar sobre esta problemática de la falta de pagos.

“Estas personas hace cinco meses no perciben sus salarios, eso significa cinco meses de sufrimiento, personas que están siendo desalojadas, que están incluso teniendo graves problemas de salud por no poder comprar sus medicamentos”, señaló Forestieri.

Agregó que mediante esa resolución designaron a cinco concejales para que se reúnan con el intendente y “de forma urgente” se pueda cumplir al menos un mes de salario para los jubilados.

¿Dónde está la plata?

No obstante, la concejala señaló que no deben olvidar que “la responsabilidad real” está en la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal.

“Debe, de una vez por todas, decir dónde está el dinero de los jubilados, debe ser intervenida la Caja. No es posible que una caja de jubilaciones de la República del Paraguay esté faltando al deber, al derecho humano y digno del salario que esta gente trabajó por más de 30 años, ¿dónde está la plata, por qué no se interviene?“, declaró.

Agregó que los ciudadanos están sufriendo todos los días. “Esta gente se está muriendo”, enfatizó.

Por eso, piden al menos el pago urgente de un mes por parte de la comuna capitalina, “que fue la súplica de esta gente”.

Con respecto a la posibilidad de que la Municipalidad de Asunción haga un nuevo préstamo para saldar toda la deuda acumulada con la Caja, señaló que eso fue parte de la conversación y será debatida con la mesa de trabajo que buscan instalar con la Intendencia.