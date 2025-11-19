Más de una década de producción agropecuaria en Misiones

Pablo Bordón, en compañía de su esposa Ramona Martínez, se dedica desde hace más de una década a la producción agropecuaria en la comunidad de San Cristóbal, una de las compañías del distrito de San Juan Bautista, Misiones.

Martínez explicó que en la pequeña finca cuentan con gran variedad de productos, según la época. Actualmente están en plena cosecha de papa y se encuentran en pleno crecimiento los cultivos de maíz para fin de año. Además, producen mandioca, tomate, locote, cebolla y frutas de temporada como sandía, melón y piña.

En la parte pecuaria, la familia cría gallinas caseras, semi-caseras y ponedoras. También cuentan con la cría de cerdos y ganado para la producción de lácteos, sumando otra variedad a su trabajo diario.

“Tenemos diferentes clases de productos agrícolas. Ahora estamos en proceso de cultivo de lechuga, locote y tomate. También estamos cosechando papa y, una vez terminada esa tarea, vamos a cultivar en su lugar poroto y maní”, manifestó Ramona Martínez.

Agregó que su trabajo es “una producción constante”, ya que terminan la cosecha de un producto de temporada y rápidamente inician el cultivo de otros.

“Gracias a Dios, cada año tenemos una muy buena producción, la cual utilizamos para nuestro consumo y también comercializamos. Además, tengo producción de gallinas para la venta, así como huevos. Para este fin de año también nos estamos preparando para ofrecer carne de cerdo y sus derivados”, mencionó la productora.

Aparte de la producción agrícola y pecuaria, también elaboran de manera casera pickles para ensaladas o picadas, pepinillos, remolachas envasadas listas para el consumo, mermeladas de zanahoria y una variedad de licores de frutas.

“Todo lo que comercializamos es producción nuestra; no compramos nada de afuera. Tengo conocimientos para estas elaboraciones gracias a las capacitaciones en las que participé. Gracias a eso también aprendí a elaborar quesos saborizados y yogures, tanto normales como griegos, hechos con las frutas que tenemos en nuestra finca”, explicó Martínez.

Los quesos están saborizados con distintas especias, como orégano, perejil, picante, ajo y aceituna. “Somos un pequeño emprendimiento enfocado en ofrecer productos naturales, elaborados de forma artesanal, con combinaciones únicas de sabores, colores y olores, desde hace más de 10 años en nuestra finca familiar, donde todos estamos involucrados”, destacó Ramona Martínez.