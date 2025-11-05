Vuelve la Expo Orgullosamente Misionero para mostrar el talento y la producción del sur

En la capital del octavo departamento se está alistando la segunda edición de la Expo Orgullosamente Misionero, cuyo objetivo es promover y mostrar lo que se produce en esta zona del país. El evento tendrá lugar el próximo 29 de noviembre en la Plaza Boquerón de San Juan Bautista.

En la ocasión se estarán exponiendo trabajos de artesanía, agricultura, horticultura, ganadería y, por supuesto, la gastronomía típica de los diez distritos del departamento.

Además, se contará con números artísticos con artistas locales, nacionales e internacionales.

“Es una expo que se estará realizando durante toda una jornada. Se estará ofreciendo lo que el departamento produce en todos los sectores. El turista que nos visite en esa jornada va a encontrar una variedad de productos y, de esa manera, conocer lo que hacemos en Misiones”, señaló el gobernador Richard Ramírez (ANR).

Daniela Caballero, presidenta de la Asociación de Feriantes de San Juan Bautista, mencionó que “La Expo Orgullosamente Misionero genera un impacto importante para nosotros, ya que va a estar dinamizando la economía local, y eso nos viene muy bien, porque estamos teniendo muchísimos productos de todas las áreas para ofertar a los visitantes”, dijo.

La Expo Orgullosamente Misionero se iniciará a las 08:00 en la Plaza Boquerón y se prolongará a lo largo de toda la jornada, ofreciendo un espacio vibrante de encuentro y celebración de la identidad misionera.

Al caer la noche, desde las 21:00, el ambiente se llenará de música y alegría con un gran festival artístico que reunirá a destacados talentos como Osvaldo Cantero, Ymaguareicha, Tierra Adentro y Kchiporros.

También dirán presente, desde Corrientes Argentina, los grupos La Pilarcita, Vicky Sánchez e Irundy, y desde Formosa, el carismático Iván Ruiz.