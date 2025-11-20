Bus con desperfecto mecánico ocasiona caos vehicular sobre la avenida Santa Teresa

El desperfecto mecánico de un bus de la línea 12, de la empresa Magno, sobre la avenida Santa Teresa agravó el problema diario de la zona: el caos en el tránsito.

Una de las ruedas del colectivo tuvo una falla mecánica y no se registraron heridos, indican los primeros reportes.

El cuello de botella se produjo por el lugar donde quedó varado. La avenida es más angosta en allí, también se encuentra el ingreso principal del Cementerio del Este, y los conductores que se desplazan desde la zona de Aviadores, hacia Mariscal López, usan ese lugar para realizar un giro en “U” para incorporarse a la avenida Madame Lynch.

En horas pico, cruzar por debajo del viaducto puede tomar hasta 45 minutos, unas cuatro a cinco cuadras.

Desde la PMT informan que la Grúa 01, de porte mayor, ya se encuentran en Santa Teresa y Madame Lynch realizando el despeje del ómnibus averiado. ​