Asunción prohíbe un nuevo giro a la izquierda en una avenida clave: mirá cuál es

Además de los múltiples nuevos semáforos que se vienen implementando, la Municipalidad de Asunción también anunció la prohibición de nuevos giros a la izquierda. En la avenida Choferes del Chaco, ya no se podrá girar hacia Teodoro S. Mongelós desde pasado mañana.

Según la comuna, la decisión se tomó debido al constante congestionamiento que se registra en este cruce, especialmente en horas pico, y al riesgo de accidentes que generan las maniobras de giro en una arteria con alto flujo vehicular.

Con el cambio, los conductores deberán utilizar la ruta alternativa señalizada por la institución para continuar hacia la zona de Mongelós.

Ruta alternativa

La Municipalidad difundió un mapa en el que se observa la alternativa de circulación. Los automovilistas deberán continuar sobre Choferes del Chaco y tomar las vías transversales habilitadas para retomar el camino hacia Teodoro S. Mongelós sin necesidad de realizar el giro que ahora queda prohibido.

Es decir, se deberá tomar la calle José Asunción Flores, luego Santa Cruz de la Sierra y posteriormente Mongelós.

Las autoridades piden a los conductores prestar atención a la nueva señalización y respetar las indicaciones de los agentes de tránsito durante los primeros días de implementación.

Múltiples quejas

El anuncio fue difundido en redes sociales y los conductores aprovecharon para dejar sus quejas por múltiples falencias en la administración del tránsito.

Sobre todo, cuestionaron la gran cantidad de baches y la instalación de docenas de nuevos semáforos, que consideran enlentecen mucho más el flujo vehicular.