Copa Sudamericana: entregan pases para que vecinos del Defensores del Chaco puedan circular

El día de la final de la Copa Sudamericana de fútbol entre Atlético Mineiro (Brasil) y Lanús (Argentina), la Policía Nacional planea instalar el sábado un “anillo de seguridad” unos 300 metros a la redonda del estadio Defensores del Chaco, un área en que el público en general no podrá ingresar con sus vehículos.

Para garantizar la libre circulación de las personas que residen dentro de ese “anillo de seguridad”, la Policía Nacional y la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) hicieron un registro de esos residentes, a quienes se está entregando pases que pueden colocar en sus vehículos.

Esos pases cuentan con códigos QR que permitirán a la Policía verificarlos y permitirles el paso de entrada o salida del área de seguridad alrededor del estadio en el día del partido.

Unas 470 personas fueron registradas para acceder al pase, que se entrega en la sede de la Comisaría 2 de Asunción. El comisario Agüero explicó que los pases pueden ser retirados en cualquier hora.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Unos 6.000 policías para cubrir la final

El jefe policial agregó que, además de los residentes de la zona, la Policía dejará pasar vehículos de “delivery” y de plataformas de transporte, que solo necesitan presentarse ante los agentes policiales en los bloqueos, sin necesidad de contar con un pase.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Sudamericana: cómo ingresarán los “delivery” a la zona del estadio

El comisario Agüero dijo que unos 6.000 agentes policiales estarán desplegados en los alrededores del estadio Defensores del Chaco o cubriendo los trayectos de las delegaciones deportivas el día del partido.