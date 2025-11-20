Copa Sudamericana: hasta 5.000 viajeros pasarán por el aeropuerto Silvio Pettirossi

Asunción albergará este sábado por segundo año consecutivo la final de la Copa Sudamericana, el segundo mayor torneo de fútbol a nivel de clubes del continente, que será disputada entre el Atlético Mineiro de Brasil y el Lanús de Argentina en el estadio Defensores del Chaco.

Rubén Aguilar, director de Aeropuertos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) comentó hoy a ABC Cardinal que los atletas de ambos equipos y sus respectivas delegaciones ya se encuentran en Paraguay, y agregó que se espera que grueso de los ingresos de hinchas por vía aérea desde mañana viernes.

Indicó que se esperan más de 100 “operaciones” relacionadas a arribos y partidas relacionadas a la Copa Sudamericana en el aeropuerto.

El término “operaciones”, explicó, describe tanto las llegadas como las salidas, y muchos vuelos “chárter” aterrizarán en el Silvio Pettirossi para dejar a sus pasajeros, volverán a sus países de origen y luego regresarán para buscar a sus pasajeros el sábado, luego del encuentro de fútbol; cada uno de esos aviones realizará cuatro operaciones.

Hasta 5.000 pasajeros

Aguilar dijo que la Dinac recibió solicitudes de llegada con pasajeros al Silvio Pettirossi de más de 35 vuelos “chárter”. Teniendo en cuenta las capacidades de las aeronaves, se espera que entre 4.000 y 5.000 pasajeros desembarquen en el Silvio Pettirossi por medio de esos vuelos.

Añadió que los visitantes que tienen reservas en hoteles probablemente llegarán al país mañana, mientras que aquellos sin hospedaje reservado posiblemente arribarán recién en el sábado, horas antes del partido, para regresar a sus países luego del evento deportivo.

El titular de Aeropuertos de la Dinac comentó también que mañana al mediodía será habilitado el sector de embarque del ala norte del aeropuerto Silvio Pettirossi, que fue ampliado y reacondicionado.

Vuelos de verano

Aguilar habló también de la inminente llegada de la temporada veraniega y, con ella, la habilitación de vuelos especiales a destinos veraniegos de la región.

Indicó que la aerolínea local Paranair ya está preparando solicitudes para ofrecer vuelos a destinos como Florianópolis (Brasil) y Punta del Este (Uruguay) durante el verano, mientras que las aerolíneas internacionales Gol y JetSmart preparar rutas entre Asunción y Río de Janeiro.

Recordó también que la aerolínea argentina Flybondi comenzará próximamente a ofrecer cinco vuelos semanales entre Asunción y Córdoba, además de un vuelo a Buenos Aires.