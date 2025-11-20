Estudiantes habilitan como proyecto final la Eco Estación “Kuarahy” en el Hospital de Coronel Oviedo

La iniciativa estudiantil consiste en un punto de descanso y conectividad, donde las personas pueden comunicarse y mantenerse informadas mientras esperan.

El proyecto tuvo una inversión aproximada de G. 15.000.000 y cuenta con un techo completamente cubierto por paneles solares personalizados con fotografías de los alumnos y patrocinadores. El sistema incluye un inversor y una batería a gel que permiten almacenar energía y garantizar funcionamiento continuo.

Entre los servicios instalados se encuentran un expendedor de agua potable, iluminación con fotocélula, un ventilador y cuatro conexiones USB, además de dos bancos y una mesa para la comodidad de los usuarios. Los recursos fueron pensados para facilitar el descanso y la espera de los familiares de pacientes.

Para reunir los fondos, los estudiantes realizaron diversas actividades de recaudación como hamburguesadas, rifas, asaditos y almuerzos por el Día del Folclore, además de recibir apoyo de empresas públicas y privadas del país. Todas las acciones demostraron el compromiso de los jóvenes con el proyecto.

La supervisión técnica estuvo a cargo del Colegio Nacional Pedro Pablo Peña, Prof. Mg. María Inés Florentín de Oliva del Colegio Nacional y del Ing. José González instructor de los estudiantes del Instituto Técnico Superior del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) Regional Caaguazú, quienes colaboraron con la instalación de los equipos y la puesta a punto del sistema. Se trata de un trabajo conjunto que busca responder a necesidades reales de la comunidad hospitalaria.

Todo fue elaborado por los propios alumnos del Colegio Nacional E.M.D. Pedro P. Peña como proyecto final del año lectivo, integrando creatividad, tecnología y un fuerte compromiso social. La Eco Estación “Kuarahy” se convierte así en un aporte concreto de la juventud ovetense al servicio público y al bienestar de las familias que recurren al hospital.