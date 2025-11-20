Refaccionan Urgencias del Hospital Regional de Concepción, pero faltan pediatras y enfermeras

La gobernación de Concepción realizó una millonaria inversión, G. 1.700 millones, en la refacción y mejoramiento del espacio físico utilizado por Urgencias del principal nosocomio del primer departamento. Además las obras se realizaron en la sala de rayos X, en el sector del laboratorio y la fachada del centro asistencial.

Mientras los trabajos se realizaban, el servicio de urgencias fue a funcionar en otro sector del Hospital Regional. En ese lugar, el espacio es muy reducido, los pacientes y sus familiares presentaban quejas permanentes debido a esta situación.

Para este fin de semana se espera que nuevamente funcione en el antiguo, pero ahora remozado lugar.

Las salas cuentan con los equipamientos necesarios para el servicio de urgencias de adultos y pediátricos, que funcionarán en salas diferenciadas.

Sin pediatras ni enfermeras

El director del hospital regional de Concepción, doctor Mario Pérez, explicó que se precisan un total de 14 pediatras o especialistas en medicina familiar y además de 28 enfermeras. Con esto el servicio de urgencias podrá funcionar normalmente.

Se espera que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) realice la contratación de estos profesionales.