Fan Fest de la Copa Sudamericana en la Costanera: este es el “line up” y así se accede

En el marco de la final de la Copa Sudamericana, que se disputará en nuestro país este sábado a las 17:00 en el Defensores del Chaco, entre Lanús y Atlético Mineiro, se están realizando los últimos trabajos de puesta a punto en la zona de la Costanera, donde hoy arranca el Fan Fest.

Los hinchas del elenco argentino estarán ubicados en la Costanera Norte y los del conjunto brasileño en la Costanera Sur.

Desde tempranas horas se pudo observar trabajos de limpieza y hermoseamiento de la Costanera, desde la zona del Puente Héroes del Chaco hasta el Puerto de Asunción. De igual manera, se realizaron trabajos en la zona de la playa.

Así como la Policía Nacional estará apostada a brindar seguridad a todos los presentes en la zona, la Armada Nacional se encargará de la vigilancia en la zona de la Bahía.

En lo que respecta al tránsito en la zona, desde la Municipalidad de Asunción informaron que no va a cerrarse la circulación en la Costanera, pero que estará un poco más lento que de costumbre por la cantidad de hinchas que se espera se ubiquen en los puntos mencionados.

Agentes de tránsito se encargarán de ordenar y tratar de darle la mayor fluidez posible al paso de los vehículos.

El Fan Fest

Tanto en la zona norte como en la zona sur, el evento ofrecerá una experiencia única para hinchas locales y visitantes, combinando música en vivo, gastronomía, juegos, activaciones de marcas y espacios pensados para vivir la antesala de la Gran Conquista.

Espacios principales:

Escenario central

Zona gastronómica

Áreas de juegos

Activaciones de los sponsors

Line-up artístico del Fan Fest día por día

Jueves 20 de noviembre:

Viernes 21 de noviembre:

17:00 – DJ Residente

22:00 – DJ Faro

23:00 – DJ Nico Baladón

El ingreso es gratuito, pero requiere un registro previo. Los interesados deben generar su QR de acceso en: http://tuti.com.py