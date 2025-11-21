Copa Sudamericana: conocé las actividades turísticas para este fin de semana

Paraguay entra en la recta final de los preparativos para recibir a miles de visitantes, dentro del marco de la final de la Copa Conmebol Sudamericana 2025, que se espera se convierta en un impulso turístico sin precedentes, con una de las mayores movilizaciones hoteleras y culturales de los últimos años. En esta nota te contamos cuáles son las actividades previstas.

La ocupación hotelera en Asunción y el área metropolitana es de 100%, impulsada por la llegada de hinchas, delegaciones deportivas y prensa internacional.

En términos de impacto económico, se estima la movilización de entre 40.000 y 50.000 aficionados para el evento.

Respecto a las entradas vendidas, hasta el momento se registraron unas 29.000, de las cuales 19.000 son para extranjeros (10.000 para hinchas de Lanús y 9.000 para el Atlético Mineiro).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La medición total oficial del ingreso económico se realizará tras la finalización del partido entre Lanús y Atlético Mineiro, tomando como base los registros de visitantes proporcionados por la Dirección Nacional de Migraciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Copa Sudamericana: así se activan los operativos de seguridad en Asunción

Ciudad anfitriona

Asunción se consolida como una ciudad anfitriona de grandes eventos deportivos internacionales, siendo esta la tercera ocasión en que alberga la final del torneo más importante de la región después de la Copa Libertadores.

Aseguran que este posicionamiento fortalece la imagen del país como destino competitivo y preparado para recibir eventos de primer nivel.

Seguridad y horario de ingreso al estadio

Desde la medianoche del viernes se cerraron los anillos de seguridad en torno al estadio, estableciendo un perímetro de 300 metros. Los portones se abrirán el sábado a las 13:00.

La Policía Nacional desplegará 6.000 efectivos en un amplio operativo que abarcará tanto en los puntos fronterizos como la capital, con el objetivo de garantizar un desarrollo seguro, ordenado y sin incidentes.

Este dispositivo se lleva a cabo en forma coordinada con la Policía Federal de Brasil, la Policía Rodoviaria, agencias de inteligencia brasileñas, y la Policía Federal Argentina, reforzando así la cooperación internacional para asegurar el correcto desenvolvimiento del evento.

Actividades para hoy viernes

Como antesala del encuentro deportivo, hoy viernes, a partir de las 15:00, se habilitará una Fan Zone en la Costanera de Asunción, avenida José Asunción Flores y Río Ypané. El espacio ofrecerá música, gastronomía y actividades para todos los aficionados.

Actividades turísticas previstas para el fin de semana