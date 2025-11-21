Copa Sudamericana: así se activan los operativos de seguridad en Asunción

Paraguay se prepara para recibir la final de la Copa Sudamericana entre Atlético Mineiro (Brasil) y Lanús (Argentina), un encuentro programado para mañana a las 17:00 en el Defensores del Chaco. Los primeros aficionados ya se encuentran en el país, y van llegando a la Estación de Buses de Asunción (EBA) desde tempranas horas de este viernes.

En este contexto, el Abg. Federico López, jefe del departamento de Gestión Operativa, brindó detalles sobre el plan de seguridad.

Resaltó que desde la Estación de Buses de Asunción se activó el operativo de seguridad y orden tras la directiva del intendente Luis Bello de “redoblar esfuerzos” en materia de control.

El Abg. López explicó que se mantuvieron reuniones interinstitucionales con la Policía Nacional, el Grupo Lince, Interpol, la Policía Municipal de Tránsito y el departamento de seguridad para coordinar las acciones. Estas reuniones se llevaron a cabo unas dos o tres semanas antes de que inicie el dispositivo.

Una de las medidas clave dentro de la EBA es la separación por plataforma de los hinchas de Lanús y Atlético Mineiro. El objetivo es “prevenir cualquier tipo de acto” que pueda surgir en medio de la aglomeración de personas, ubicando a los seguidores en sectores diferenciados. Para esto, la administración está coordinando con las empresas de transporte para identificar a los pasajeros y poder realizar esta discriminación al momento del desembarco, según resaltó.

Aunque los visitantes que llegan a la EBA lo hacen en buses normales, en contraste con aquellos que vienen en buses particulares y van directamente a la Costanera, hoteles o estadios, la EBA espera el “grueso” de los aficionados a partir del mediodía de hoy, según datos.

Puerto Falcón, la prueba de fuego

Si bien el operativo en la EBA se centra en el orden interno y la separación, el verdadero punto de presión para las fuerzas de seguridad nacionales se encuentra en la frontera.

El punto de Puerto Falcón presentó un movimiento migratorio intenso desde las primeras horas del día. El flujo se debe en gran parte a que los ciudadanos argentinos están aprovechando el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional.

Ante esta concentración de llegadas, las autoridades están ampliando la cantidad de ventanillas para agilizar los trámites.

En territorio paraguayo, el protocolo de seguridad se aplica con rigor: la Policía Nacional realiza el cateo (registro) de los ómnibus y de sus integrantes. La prioridad es evitar el ingreso de elementos o sustancias prohibidas. Además, se aplica la lista de ciudadanos con prohibición de ingreso a espectáculos deportivos, a quienes no se les permite la entrada al territorio nacional.