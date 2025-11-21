Copa Sudamericana: esperan intenso movimiento migratorio por Encarnación-Posadas

El director regional Blas Arzamendia anunció que se espera un intenso fin de semana en materia de movimiento en el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, que conecta la ciudad de Encarnación con Posadas, en Argentina.

Si bien cada fin de semana aumenta el movimiento habitual sobre el puente, alcanzando en promedio las 12.000 personas a diario, estiman que dicha barrera será superada este fin de semana.

Creen que podrían superar los 15.000 ingresos diarios desde hoy hasta el lunes. Esto tendría relación con la disputa de la final de la Copa Sudamericana en Asunción y el feriado largo en la República Argentina.

Por el lado de la competencia futbolística, se espera que el 10% de los hinchas argentinos pasen por este cruce internacional. Esto, sumado al movimiento habitual que se intensifica por el turismo de compras.

Desde tempranas horas de este viernes, fueron abiertas 12 casillas de atención para el ingreso al Paraguay en el Área de Control Integrado; además, filas extensas de vehículos se formaron con la intención de hacer el cruce internacional.

Esperan movimiento intenso

Entretanto, este viernes es “día no laborable”, una figura que se determina con el objetivo de fomentar el turismo en el vecino país. A diferencia de un feriado, este día es optativo. Entretanto, el lunes 24 de noviembre es feriado por el “Día de la Soberanía” en el vecino país, lo que otorga hasta cuatro días de “puente”.

Las conveniencias en precios de varios productos y el aumento constante del turismo de compras en la región hacen presumir que muchos se volcarán a cruzar hasta Encarnación en estos días, según las autoridades de Migraciones.