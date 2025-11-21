La EBA empieza a recibir a los primeros hinchas para la final de la Copa Sudamericana

Desde ayer comenzaron a llegar al país los hinchas de Lanús y Atlético Mineiro, equipos que se enfrentarán mañana, desde las 17:00 en el Defensores del Chaco, por la final de la Copa Sudamericana.

Esta mañana, a partir de las 05:00, la Estación de Buses de Asunción comenzó a recibir a más aficionados, especialmente del conjunto brasileño.

Según la información que manejan los funcionarios de la Terminal, a partir del mediodía se espera que vayan llegando los hinchas en mayor cantidad.

En cuanto a la seguridad, hay un trabajo coordinado para que los seguidores del elenco argentino bajen por un andén, mientras que los brasileños, por otro, un poco más alejado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Sudamericana: 60 buses con hinchas llegarán esta noche por Puerto Falcón

Uno de los hinchas del Atlético Mineiro que ya se encontraba en la Estación de Buses comentó que fueron en vehículo hasta Fox y ahí tomaron un ómnibus para llegar a primeras horas de este viernes al país. “Venimos de Belo Horizonte e hicimos más de 24 horas para llegar”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ingreso por Puerto Falcón

El punto fronterizo de Puerto Falcón, otro de los sector de ingreso al país para los hinchas de Atlético Mineiro y Lanús, presentó un movimiento interesante desde las primeras horas del día.

Mucha gente formando fila en la parte de migraciones Argentina y lo que se maneja es que entre la noche y las primeras horas de mañana, estarían ingresando 60 buses de hinchas del elenco granate.