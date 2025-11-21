Segundo día consecutivo que aerolínea retrasa vuelo: este fue el motivo

El director de Aeropuertos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, Rubén Aguilar, confirmó que el retraso del vuelo de la Aerolínea Copa Airlines de esta madrugada se debió a una cuestión de salud de unos de los tripulantes.

“Esta madrugada tenía que haber salido el vuelo y por una cuestión de salud de uno de los tripulantes, se pospuso el vuelo para esta tarde. Dentro de una hora estaría partiendo el vuelo”, señaló Aguilar.

A renglón seguido amplió: “Creo el comandante o el piloto fue quien sufrió una fiebre alta. Coincidentemente, ocurrió dos veces a la misma aerolínea”.

El director de Aeropuertos comentó que la persona afectada pasó a un sanatorio para hacerse los controles y análisis correspondientes. Ahora confirmaron que se controló la fiebre y va a salir la tripulación completa“.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Caos en aeropuerto por cancelación de vuelo: “¡Queremos viajar!”

“Estas son normas internacionales que justamente ellos tienen que respetar”, señaló Rubén Aguilar, con relación a la cancelación del vuelo.