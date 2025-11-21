Nacionales
21 de noviembre de 2025 - 15:20

Segundo día consecutivo que aerolínea retrasa vuelo: este fue el motivo

Un vuelo de Copa Airlines aterriza en República Dominicana. Esta aerolínea anunció el cierre de sus operaciones desde el 22 de marzo y espera retomarlas el 22 de abril.
Un vuelo de Copa Airlines sufrió un retraso por una cuestión de salud de uno de sus tripulantes. EFE

La Aerolínea Copa Airlines sufrió una nueva cancelación de vuelo en la madrugada de este viernes por un problema de salud de uno de los tripulantes. Ayer, uno de los pasajeros de la misma empresa había atacado violentamente a miembros de la tripulación, generando caos en el aeropuerto Silvio Pettirossi.

Por ABC Color

El director de Aeropuertos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, Rubén Aguilar, confirmó que el retraso del vuelo de la Aerolínea Copa Airlines de esta madrugada se debió a una cuestión de salud de unos de los tripulantes.

“Esta madrugada tenía que haber salido el vuelo y por una cuestión de salud de uno de los tripulantes, se pospuso el vuelo para esta tarde. Dentro de una hora estaría partiendo el vuelo”, señaló Aguilar.

A renglón seguido amplió: “Creo el comandante o el piloto fue quien sufrió una fiebre alta. Coincidentemente, ocurrió dos veces a la misma aerolínea”.

El director de Aeropuertos comentó que la persona afectada pasó a un sanatorio para hacerse los controles y análisis correspondientes. Ahora confirmaron que se controló la fiebre y va a salir la tripulación completa“.

“Estas son normas internacionales que justamente ellos tienen que respetar”, señaló Rubén Aguilar, con relación a la cancelación del vuelo.