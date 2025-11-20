Caos en aeropuerto por cancelación de vuelo: “¡Queremos viajar!”

La madrugada de este jueves en el Aeropuerto Silvio Pettirossi se convirtió en un caos para quienes debían abordar el vuelo de Copa Airlines, que debía partir a la 01:51 rumbo a Panamá.

Ya habían transcurrido varias horas y durante la mañana de este jueves, los pasajeros afectados seguían varados en la terminal y sin solución a los problemas derivados de la reprogramación, como las pérdidas de sus conexiones aéreas.

El grupo -ya alterado por la situación y la larga espera- realizó una manifestación en pleno aeropuerto y -al grito de “¡queremos viajar!”- exigieron una respuesta a la aerolínea.

Los viajeros -entre quienes hay varios extranjeros- responsabilizaron a la empresa por el incidente, ya que permitieron a un “borrachín” abordar el avión.

“Noqueó al jefe de la tripulación y golpeó al piloto”

Entre los pasajeros afectados por el incidente y la cancelación del vuelo están Jimena Valiente y su padre, una ciudadana argentina que relató a ABC Color lo ocurrido.

Detalló que el incidente que desató toda la cadena de retrasos ocurrió cuando los pasajeros ya estaban en la manga para abordar. Según relató Valiente, la situación se volvió tensa al detenerse la fila y ver entrar y salir repetidamente a las azafatas.

“Nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. De repente sale un pasajero que evidentemente estaba bajo efecto de alguna sustancia, no era alcohol porque no tenía olor a alcohol. Salió muy eufórico, gritando, maltratando a la gente, diciendo que le iba a matar al piloto. Golpeaba paredes, pateaba. Noqueó al jefe de la tripulación y llegó a golpear varias veces en la cara al piloto”, relató.

Tras el violento episodio, todos los pasajeros fueron desembarcados y pasaron cerca de una hora esperando una definición sobre si el vuelo partiría o no. El caos fue grande en la zona, pues los pasajeros exigían alguna respuesta y nadie les informaba sobre la reprogramación.

Finalmente, fueron informados de que sería reprogramado para las 16:00 de este jueves, lo que dejó a cientos de personas a la deriva y sin asistencia inmediata.

Muchos viajeros perdieron las conexiones aéreas que debían hacer desde Panamá, y por lo tanto eventos, conciertos, conferencias y actividades ya programadas en sus destinos.

Denuncian que llevan horas sin respuestas

La pasajera afectada destacó que hasta ahora no recibió ninguna respuesta sobre su conexión a Los Ángeles desde Panamá, que ya está perdida.

“No hay ninguna respuesta por lo de las conexiones. Las azafatas me dicen siempre lo mismo: que no tienen información y que en el día me va a llegar un mail”, manifestó. Señaló que su agencia le confirmó que partirán esta tarde, pero ya evidentemente no llega para la conexión que debería hacer y perderá su segundo vuelo.

Valiente explicó que esto implica la pérdida de un día completo de hotel y actividades ya pagadas en destino. “Es una lástima porque nos esforzamos mucho para este viaje. Y encima el maltrato que estamos recibiendo por parte de Copa es increíble”, afirmó.

Denuncias de maltrato y falta de asistencia

La pasajera también denunció que la aerolínea se negó inicialmente a brindar hotel, traslado y alimentación, a pesar de tratarse de una reprogramación que superará las 12 horas. La joven está acompañada de su papá, de 67 años, quien debe padecer todos estos inconvenientes y permanecer horas dentro del aeropuerto.

“Cuando pregunté por el hotel, se rieron y me dijeron que no había disponibilidad en ningún lado. Pedí que al menos nos den un lugar en la sala VIP y me respondieron que no sabían si podían darme esa información. Nos mandaron a hacer migraciones, buscar las valijas y ahí supuestamente nos iban a guiar. Pero nadie sabía nada”, relató.

Incluso luego de seguir las indicaciones, la situación se volvió más caótica. “Nos hicieron hacer migraciones, rompieron la valija de mi papá, no se hicieron cargo y en migraciones me dijeron que tenía que quejarme con Copa Airlines. Cuando pregunto de nuevo, me dicen que no había sala VIP. Mi papá y yo tuvimos que dormir en el piso, muertos de frío”, lamentó.

Destacó que tuvo que insistir reiteradamente durante horas para ya casi al amanecer lograr acceder a la sala VIP y tener un espacio más cómodo y vieron que ya estaban ahí otros pasajeros afectados. “A todos los demás los trajeron acá, menos a nosotros”, reclamó.