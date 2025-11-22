Miel santiagueña: un oficio familiar que perdura en el tiempo

El productor Aristóbulo Ruiz comentó que trabaja desde hace más de cuarenta años, junto a su esposa e hijos, en la producción de miel. Iinició esa actividad siendo muy joven, cuando sus padres elaboraban miel de manera precaria en una quinta familiar.

“Éramos chicos, pero ya comenzamos a introducirnos en eso a pesar del dolor que nos producían las picaduras de las abejas”, recordó.

Ruiz explicó que, con el paso del tiempo, incorporó nuevas técnicas y materiales modernos. Incluso, logró adquirir en Caacupé sus primeras cajas con abejas.

Actualmente, Ruiz y su familia cuentan con unas 30 colmenas y realizan dos cosechas al año.

“Preferimos calidad antes que cantidad”, afirmó. Indicó que la miel debe madurar, y esto se evidencia cuando las abejas sellan el panal.

La calidad de su producción les permitió ingresar a mercados locales y de otras ciudades de Misiones, además de llegar a Central, Itapúa y Ñeembucú. También tuvieron la oportunidad de exhibir su producto en ferias realizadas en San Juan Bautista y en Asunción.

Desde hace tres años, el precio del kilogramo de miel ronda los 50.000 guaraníes.

“Este es un rubro complementario muy rentable que se puede aplicar a otras actividades laborales”, destacó.

Ruiz dijo que la producción de miel ha disminuido debido a la reducción de campos naturales y al aumento de plantaciones de soja, girasol y arroz.

Explicó que los químicos utilizados para la fumigación afectan a las abejas que, al contaminarse y regresar a la colmena, contagian a las demás, provocando la muerte de todas.

Recordó que existe una ley que protege a los apicultores, pero que no se cumple, ya que los productores agrícolas deben utilizar sustancias no tóxicas para las abejas, algo que no es fiscalizado.

