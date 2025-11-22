Nacionales
22 de noviembre de 2025 - 15:07

Miel santiagueña: un oficio familiar que perdura en el tiempo

Santiago Misiones
Los apicultores Aristóbulo Ruiz y Ángela López.

SANTIAGO. La producción de miel mediante la apicultura se ha convertido en una alternativa viable para generar ingresos económicos en el ámbito familiar, además de ofrecer productos de alta calidad en la comunidad de Santiago, departamento de Misiones. Los apicultores Aristóbulo “Ali” Ruiz y Ángela López llevan décadas dedicándose a esta labor, elaborando sabores naturales y aromas característicos de la zona.

Por Miguel Ángel Rodríguez

El productor Aristóbulo Ruiz comentó que trabaja desde hace más de cuarenta años, junto a su esposa e hijos, en la producción de miel. Iinició esa actividad siendo muy joven, cuando sus padres elaboraban miel de manera precaria en una quinta familiar.

“Éramos chicos, pero ya comenzamos a introducirnos en eso a pesar del dolor que nos producían las picaduras de las abejas”, recordó.

Ruiz explicó que, con el paso del tiempo, incorporó nuevas técnicas y materiales modernos. Incluso, logró adquirir en Caacupé sus primeras cajas con abejas.

Actualmente, Ruiz y su familia cuentan con unas 30 colmenas y realizan dos cosechas al año.

“Preferimos calidad antes que cantidad”, afirmó. Indicó que la miel debe madurar, y esto se evidencia cuando las abejas sellan el panal.

La calidad de su producción les permitió ingresar a mercados locales y de otras ciudades de Misiones, además de llegar a Central, Itapúa y Ñeembucú. También tuvieron la oportunidad de exhibir su producto en ferias realizadas en San Juan Bautista y en Asunción.

Desde hace tres años, el precio del kilogramo de miel ronda los 50.000 guaraníes.

“Este es un rubro complementario muy rentable que se puede aplicar a otras actividades laborales”, destacó.

Santiago Misiones
La producción de miel mediante la apicultura se ha convertido en una alternativa viable para generar ingresos económicos en el ámbito familiar.

Ruiz dijo que la producción de miel ha disminuido debido a la reducción de campos naturales y al aumento de plantaciones de soja, girasol y arroz.

Explicó que los químicos utilizados para la fumigación afectan a las abejas que, al contaminarse y regresar a la colmena, contagian a las demás, provocando la muerte de todas.

Recordó que existe una ley que protege a los apicultores, pero que no se cumple, ya que los productores agrícolas deben utilizar sustancias no tóxicas para las abejas, algo que no es fiscalizado.

