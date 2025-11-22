Rescate a bordo: salvan a un oso melero encontrado en un remolcador

Según el relato, los trabajadores del remolcador denominado “Blas-E” se percataron de la presencia del oso melero este sábado y, preocupados por su bienestar, dieron aviso a la Armada Paraguaya para activar un protocolo de rescate.

Se movilizó todo un equipo técnico del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), con el apoyo de los Bomberos K13 San Antonio (Bomberos Amarillos).

El personal especializado llegó hasta el remolcador y aseguró la zona para evitar riesgos tanto para los tripulantes como para el ejemplar.

Fue liberado en su hábitat natural

“La rápida comunicación permitió actuar de manera oportuna. Al llegar, evaluamos la condición del animal y trabajamos para que el procedimiento se realice sin riesgos”, explicaron los técnicos del MADES.

Tras una revisión veterinaria preliminar, se confirmó que el oso melero estaba activo, sin lesiones y en perfecto estado de salud.

Siguiendo los protocolos de manejo de fauna silvestre, el ejemplar fue liberado en un área adecuada, donde pudo regresar a su hábitat natural