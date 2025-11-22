PJC: Mueren dos internos de la Penitenciaría y no descartan sobredosis

Dos hombres privados de libertad murieron este sábado en el trayecto entre la Penitenciaría Regional y el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. Los fallecidos fueron identificados como Willian Ramón Caríssimo Pino (22), recluidos por robo agravado y Derlis Antonio Cohene (30), recluido por hurto.

Ambos internos se sintieron mal cuando se encontraban en el interior de la cárcel regional. Detalles en cuanto a las circunstancias en las que sufrieron dichas complicaciones o los síntomas que presentaron no fueron revelados, ya que el caso se maneja con absoluto hermetismo por parte de los responsables de la institución.

No se descarta sobredosis de droga

La causa específica del fallecimiento de ambos y las circunstancias en las que tuvieron complicaciones no fueron reveladas hasta el momento. No obstante, varias fuentes señalan que los mismos pudieron haberse intoxicado por el consumo excesivo de algún estupefaciente, ya que según familiares de algunos internos, es “normal” la venta y consumo de drogas peligrosas en el establecimiento penitenciario de esta ciudad.

“En el Hospital Regional de PJC los reclusos fueron atendidos por el médico Fabio Paniagua, quien constató que ambos ya llegaron sin signos de vida”, detalla un informe de la Policía Nacional. No hay reportes de que los hoy fallecidos hayan estado padeciendo alguna enfermedad antes del episodio registrado en la fecha.

Cuerpos serán inspeccionados en Asunción

Los cuerpos sin vida de los reclusos fueron enviados inmediatamente a la capital del país, donde se les practicará autopsia para determinar la causa de muerte, según fuentes fiscales y policiales. En ese sentido, el doctor César González Haitter, médico forense de turno del Ministerio Público en Pedro Juan Caballero, explicó que por alcance de un protocolo establecido, la inspección y autopsia se debe hacer en Asunción cuando se trata de la muerte de personas que se encuentran bajo custodia del Estado.

Desde esta corresponsalía intentamos obtener la versión del abogado Adán González, director de la Penitenciaría Regional. Si bien el mismo contestó nuestra llamada, se negó a brindar una entrevista sobre el caso, alegando que no está autorizado por el Ministerio para dar declaraciones a la prensa. Al ser consultado sobre la posibilidad de que los internos hayan sufrido sobredosis de droga, el director colgó la llamada.

Cabe recalcar que varias versiones de personas relacionadas con los privados de libertad indican que es considerado “normal” la comercialización de drogas en el interior del penal de esta ciudad.