Ejército invita a adolescentes a la jornada “Soldado del mañana”

“Soldado del mañana” es una jornada totalmente gratuita organizada por el Ejército Paraguayo, que está dirigida a jóvenes de entre 13 y 17 años con el objetivo de acercarlos a la vida y valores militares.

Este evento, en su primera edición, se desarrollará el 29 de noviembre próximo en el Cuartel General del Ejército, de 07:30 a 15:00.

Indican que se trata de una iniciativa que busca inspirar a las nuevas generaciones a través de una experiencia formativa y motivadora.

Las actividades incluyen instrucción militar básica, recorridos guiados, técnicas de camuflaje, orden cerrado y deslizamiento rápido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Ejército Paraguayo construirá tajamar en comunidad indígena del Chaco

Agregan que los requisitos son diferentes para ingresar a la carrera militar o al servicio militar voluntario, los cuales están dirigidos a personas mayores de 18 años o 17 con autorización de los padres.