Ejército Paraguayo construirá tajamar en comunidad indígena del Chaco

El proyecto para la comunidad indígena Maklawaya, con una población de 1.200 personas, incluye un sistema de captación de agua para el tajamar, que contará con canalizaciones adecuadas para optimizar la recolección de agua de lluvia. La comunidad se encuentra a aproximadamente 56 km de Pozo Colorado y a 380 km de Asunción.

Detalles del tajamar

Capacidad: 36 millones de litros de agua de lluvia.

Ancho: 60 metros.

Largo: 150 metros.

Profundidad: cuatro metros.

Se estima que la obra requerirá un plazo de 15 días, dependiendo de las condiciones climáticas.

El equipo de trabajo está conformado por 14 profesionales del Comando de Ingeniería, que utilizarán la siguiente maquinaria:

Topadora.

Excavadora.

Camión cisterna de agua.

Camión cisterna de combustible.

Ambulancia para emergencias.

Estos trabajos son parte del compromiso del Gobierno por fortalecer la capacidad de almacenamiento de agua en la comunidad, asegurando así el acceso a este recurso vital y promoviendo el bienestar de sus habitantes, indicó el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Arsenio Zárate.

“Podrán acceder a dos litros de agua diariamente para consumo humano y unos 80 litros para otras actividades”, especificó.