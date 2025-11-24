Caacupé: implementarán medidas especiales para resguardar a los niños durante el novenario

Uno de los principales dispositivos será un espacio de cuidado en modalidad de albergue, que funcionará en el local del programa Abrazo, ubicado a unos 800 metros de la Basílica.

Este lugar ofrecerá protección, alimentación y acompañamiento a menores en situación de vulnerabilidad o a aquellos que deban permanecer en el sitio mientras sus padres realizan actividades económicas propias de los días festivos.

También se prevé una presencia activa en calles y barrios de Caacupé, con equipos que realizarán monitoreos y abordajes antes y durante el novenario para identificar posibles situaciones de riesgo o vulneración de derechos. En caso de detectarlas, se brindará la atención inmediata y se derivará a las instancias correspondientes, en coordinación con otras instituciones del Estado.

Stand informativo

Como parte del plan de trabajo, se instalará un stand informativo en la plaza Teniente Fariña. Allí se ofrecerán contención y asistencia a niños que las necesiten y se compartirán talleres de prevención a familias sobre temas como protección infantil, prevención del trabajo infantil, orientación ante situaciones de riesgo y fortalecimiento del vínculo familiar.

Los equipos de protección estarán presentes durante todo el novenario y los días centrales, acompañando el flujo de peregrinos y reforzando la asistencia en los momentos de mayor aglomeración.

Con estas acciones se busca garantizar un entorno seguro para los niños y adolescentes en una de las celebraciones religiosas más multitudinarias del país.

Novenario de la Virgen empieza el 28 de noviembre

El novenario de la Virgen de Caacupé dará inicio el viernes 28 de noviembre en la Villa Serrana, marcando el comienzo de nueve días de intensas actividades religiosas y celebraciones tradicionales.

Durante este período, miles de peregrinos de distintas regiones del país se congregan para participar de misas, procesiones y actos devocionales en honor a la Virgen de Caacupé, considerada la patrona espiritual de Paraguay.

La festividad no solo tiene un fuerte componente religioso, sino que también se convierte en un espacio de encuentro comunitario, cultura y tradición, donde las familias y visitantes se reúnen para reafirmar su fe y disfrutar de las actividades propias de la ocasión.

